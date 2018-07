Les estivants rackettés

Par DDK | Il ya 50 minutes | 85 lecture(s)

Au moment où les autorités redoublent de déclarations à propos de la gratuité des plages et autres stationnements en ville hors parkings réglementaires, les estivants qui se rendent en haute montagne font part du retour des gardiens de parkings sauvages au niveau du site Aswel, non loin de la station climatique de Tikjda.

Le site, l’un des plus visités de la région, attire de centaines de familles chaque jour. Un retour en force, confient certains citoyens rencontrés sur les lieux avec leurs familles, avec en prime le double du tarif de stationnement pratiqué ailleurs, soit, 100 da le véhicule. Ces jeunes qui s’improvisent gardiens de parking en pleine nature à plus de 1500 mètres d’altitude poussent le zèle jusqu'à placer des panneaux aux deux entrées du site d’Aswel où il est écrit «Parking gardé», en plus de tracer à la peinture les places exploitées par chacun de la dizaine de jeunes au niveau de ce lieu de villégiature, destination quotidienne de centaines de promeneurs et d'amoureux de la nature. Rappelons que ces jeunes qui viennent des différents villages des alentours, ont eu de violents accrochages avec les estivants de Saharidj et M'chedallah en 2015. Ces accrochages ont failli dégénérer en affrontements si ce n’était l'intervention des maires des communes limitrophes du site sur instructions des deux walis de Bouira et de Tizi-Ouzou. Les édiles des communes d’El Esnam et d’Ouacifs qui s’étaient rencontrés sur les lieux, avaient décidé de chasser les indus occupants qui rackettaient les estivants. Il y a lieu de signaler que ces pratiques illégales sont perpétrées à quelques encablures de deux barrages combinés Gendarmerie/ANP permanents, ceux de Tikjda et de Tizi N'koulal. Il ne faudrait pas que ces services de sécurité attendent qu’ils soient alertés des dépassements à répétions pour qu’ils interviennent, la situation est pour le moins exaspérante pour les citoyens. Il faut préciser que le nombre alléchant d'estivants au niveau d'Aswel été comme hiver attire plusieurs marchands de sandwichs, de matières alimentaires prêtes à la consommation, de boissons, cigarettes… L’année dernière à la même période, des dizaines de jeunes vendeurs se sont manifestés en s’accaparant des places aussi bien au niveau du site d’Aswel, qu’à la station de Tikjda. Les accotements de la RN 33 menant à Tikjda et à Aswel et aux différents sites comme Tighzert sont aussi littéralement envahis par des dizaines de jeunes revendeurs et surtout par ceux qui s’improvisent gardiens de parking. Le cas de ces parkings non autorisés doit être traité en urgence pour assurer la tranquillité aux familles se rendant dans la région de Tikjda et surtout éviter que de fâcheux incidents ne se déclarent.

Oulaid Soualah