Du foot pour se distraire

Par DDK | Il ya 50 minutes | 61 lecture(s)

Pour meubler les longues journées d’été et créer de l’animation, le club sportif amateur (CSA) d'Aghbalou, en collaboration avec un groupe de jeunes bénévoles de Takerboust, a initié un tournoi de football au stade communal d’Aghbalou. Le tournoi a débuté samedi dernier et se poursuivra tout au long de ce mois de juillet. Selon Juba Ihaddadene, l’un des organisateurs de cet événement, 24 équipes reparties sur six groupes participent à cette compétition sportive. Les équipes participantes représentent plusieurs localités de la commune d’Aghbalou et celle voisine Ath Mlikeche, Iferhounene et Aïn El Hammam. Parmi ces équipes, l’on peut citer celles de Selloum, Ivahlal et Ighil Ouchekrid (Aghbalou), Aguentour (Ath Mlikeche), Taourirt Ali Ounacer et Igawawen (Iferhounene), Ath Aissa Ouyahia (Aïn El Hammam). La compétition compte une phase de poules, durant laquelle les équipes participantes tenteront de décrocher une place pour le prochain tour à élimination directe. Dans chaque groupe, les deux meilleures équipes accéderont aux huitièmes de finale. Selon les organisateurs, tous les moyens humains et matériels ont été mis en place pour réussir ce tournoi à la mémoire de six enfants du village. À propos du tournoi, M. Ihaddadene dira que celui-ci «vise à créer un peu d’animation pendant ces vacances d’été et permettre aux jeunes de s’occuper». «Chaque année, nous initions un tournoi de football auxquels nous invitons les jeunes de notre commune et ceux des communes voisines. Au delà de l’aspect compétitif, ce rendez-vous est devenu un espace de rencontre et d’échange entre jeunes de la région», a-t-il résumé.

D. M.