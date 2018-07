Les villageois privés d’eau depuis une semaine

Par DDK | Il ya 50 minutes | 65 lecture(s)

Les habitants de Taourirth Amar dite Tizi, une localité située au nord de la commune d’El-Esnam, à 13 km au Sud-est du chef-lieu de Bouira, sont privés d’eau potable depuis plus d’une semaine. Selon les habitants de cette localité, la raison de cette pénurie est due à une défaillance qui a touché la pompe à eau du réservoir principal d’où est approvisionnée cette région. Depuis que cette panne est survenue, les habitants de cette localité disent attendre toujours une réaction des services de l’Algérienne des eaux (ADE) pour remédier à ce problème, devenu un fardeau au quotidien. Cette situation de pénurie devient de plus en plus insupportable et contraint les habitants de la localité à recourir à l’achat de ce liquide précieux, un luxe que ne peuvent s’offrir les familles démunies, car le prix d’une citerne frôle les 2000 da. Pis encore, ceux qui arrivent à se permettre l’achat de citernes disent ne pas avoir où stocker le contenu d’eau, c’est dire qu’il faut avoir une citerne pour y vider celle qu’on achète. Toutefois et malgré de nombreuses réclamations des habitants de la localité, rien n’a encore été fait pour réparer la dite pompe et rétablir ainsi l’alimentation en eau de dizaines de foyers de Tizi. Durant cette période de l’année qu’est l’été, des pannes mécaniques sont souvent enregistrées au niveau des stations de pompage et des réservoirs d’eau et cela ne concerne pas la seule localité de Tizi et les réparations nécessaires ne sont souvent pas effectuées rapidement, mettant davantage à mal les villageois. «Nous sommes contraints d’aller chercher de l’eau dans les sources environnantes et ces points d’eau sont assez éloignés. C’est un véritable supplice que nous vivons au quotidien», a confié Karim, un habitant de cette localité. A ce sujet, les services de l’ADE que nous avons interrogés au sujet de cette panne ont déclaré que la réparation est déjà planifiée et ce problème sera réglé le plus tôt possible. Par ailleurs, dans cette même localité, les habitants soulèvent un autre problème concernant la multiplication du nombre de perturbations de l’alimentation en électricité. Selon les mêmes habitants, cet état de fait remonte à plus de deux semaines. Cette situation est causée par la surcharge du réseau électrique et sa vulnérabilité dans cette région, surtout en cette période de fortes chaleurs.

Aziz C.