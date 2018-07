Une vaste campagne de nettoyage lancée

Par DDK | Il ya 50 minutes | 78 lecture(s)

Comme beaucoup de villes de la wilaya, Lakhdaria est confrontée au problème d’insalubrité. En effet, pratiquement aucun quartier de la ville de l’ex Palestro n’échappe à ce phénomène qui porte un sérieux coup à l’image de la cité. Le décor est hideux et il est partout le même. Détritus et déchets jonchent boulevards et places publiques et envahissent les cités résidentielles. Les poubelles sont souvent salles et remplies à ras bord et les dépotoirs sauvages poussent comme des champignons. Dans le but de redorer l’image de la ville et de la débarrasser de cette saleté, une campagne de nettoyage a été lancée par les services de l’APC de Lakhdaria à travers les quatre coins de la commune. L’opération en question a débuté vendredi dernier, et a ciblé le quartier Hamana et le carré des martyrs. Ainsi, tous les coins et recoins ont été passés au peigne fin et débarrassés des déchets et autres détritus. A cette occasion, des bénévoles se sont joints aux ouvriers de la municipalité pour contribuer à cette opération. La campagne s’est poursuivie en début de cette semaine pour cibler le quartier Krichich, qui était en proie à une insalubrité chronique et dont les habitants n’ont cessé d’alerter sur la pollution à grande échelle à la quelle ils sont confrontés. Les services de l’APC ont mobilisé de gros moyens matériels (retro chargeur, camions) et humains, pour venir à bout d’un énorme dépotoir érigé à seulement quelques mètres des barres d’immeubles de la cité Cnep. Des dizaines de tonnes de déchets mais aussi de gravas ont été enlevés et acheminés vers la décharge communale. L’opération en question s’est poursuivie tard dans la nuit sous les projecteurs des engins mobilisés à l’occasion. Il faut signaler que cette opération a été supervisée par le maire en personne et en présence des habitants du quartier. Ces derniers ont plutôt bien accueilli cette initiative qu’ils appelaient de tous leurs vœux. Par ailleurs, nous apprenons auprès des services de la municipalité que la campagne de nettoyage va se poursuivre dans les prochains jours pour toucher d’autres quartiers et localités de la commune de Lakhdaria. Pour beaucoup d’habitants de Lakhdaria, cette campagne vient à point nommé car la pollution a pris des proportions alarmantes ces derniers mois à tel point qu’elle devenait menaçante pour la santé publique et l’environnement. D’autant plus que c’est la période où les désagréments de ce phénomène se font le plus sentir par la prolifération des moustiques et des rongeurs mais aussi pour les odeurs nauséabondes de la décomposition des déchets sous l’effet de la chaleur.

D. M.