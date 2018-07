Des jeunes réitèrent la demande au wali

Par DDK | Il ya 55 minutes | 95 lecture(s)

La réhabilitation du stade communal d’Aghbalou attend toujours, au grand dam de centaines de jeunes, particulièrement les passionnés du ballon rond.

Pourtant, ont affirmé certains jeunes rencontrés mardi dernier à l’occasion de la visite du wali, Mustapha Limani, dans la commune, de nombreuses promesses avaient été données quant à la prise en charge de cette préoccupation. Ils rappellent que l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali El Hadi, interpelé à ce sujet lors d’une visite à Bouira, avait proposé un montage financier (ministère, wilaya et APC) pour financer les travaux de réhabilitation de cette structure sportive et la pose d’un gazon synthétique. Une fiche technique d’un montant de près de six milliards de centimes avait été élaborée par les services de l’APC d’Aghbalou, puis remise à ceux de la wilaya de Bouira. Depuis, aucune nouvelle du projet, indiquent les mêmes jeunes. Récemment, la même demande a été réitérée par des jeunes de la localité devant l’actuel wali lors d’une visite dans la commune. Ce dernier, fait-on savoir, avait pris un engagement solennel en promettant de financer les travaux de la pose du tartan. Seulement, et quelques mois après cette promesse, les demandeurs disent n’avoir rien vu venir. Et à la grande surprise, le même wali qui a été interpellé de nouveau mardi dernier sur ce problème aurait affirmé n’avoir reçu aucune fiche technique. Or, les jeunes de la commune persistent et signent en déclarant qu’une fiche technique a bel et bien été établie et déposée au niveau de la wilaya. Les jeunes d’Aghbalou avaient encore une fois formulé la même demande devant le wali. Ce dernier leur a promis de voir de plus près le problème, à condition de lui faire parvenir une nouvelle fiche technique sur les travaux à entreprendre au niveau de cette enceinte sportive. Selon les mêmes locuteurs, en plus de la pose du gazon synthétique, il est souhaité la réalisation d’un mur de soutènement, des ouvrages de drainage des eaux pluviales et la pose d’un éclairage. Les jeunes d’Aghbalou font savoir que l’enceinte sportive qui accueille actuellement un tournoi de football auquel prennent part 24 équipes dont certaines sont venues des communes des wilayas voisines, Béjaïa et Tizi-Ouzou, est dans un état dégradé. Selon eux, le terrain en tuf est tout bosselé. En plus de constituer un potentiel danger en cas de chute, il n’aide pas le développement du beau jeu. «En l’état actuel des choses, il est difficile de jouer au ballon ou de pratiquer un quelconque sport car le stade enregistre beaucoup d’insuffisances. L’éclairage, les tribunes, la clôture et le terrain sont à revoir», expliquent les mêmes jeunes. Ces derniers souhaitent voir l’inscription d’un projet de réhabilitation de cette enceinte sportive dans les meilleurs délais. Car, il est l’unique espace de distraction et point de chute de centaine de jeunes de la commune, avance-t-on.

Djamel M.