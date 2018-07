Des projets en cours de réalisation

Par DDK | Il ya 55 minutes | 112 lecture(s)

Des projets sont actuellement en cours de réalisation à Takerboust, chef-lieu communal d’Aghbalou, dans le secteur des ressources en eau dans le but de sécuriser l’approvisionnement en eau potable au niveau de plusieurs quartiers. Selon les services de cette municipalité, un projet dans ce sens a été lancé pour soulager la région est du chef-lieu en proie à une pénurie chronique et récurrente en ce liquide précieux. Selon la même source, les travaux de ce projet portent sur la réhabilitation d’un forage, la réalisation d’une bâche à eau et d’une conduite de transport. Une fois mené à terme, le projet en question va permettre l’alimentation de dizaines de foyers de nombreux quartiers, à l’image de celui de Voulghoughane. Ce quartier du chef-lieu de la commune a connu, ces dernières années, une extension urbaine tous azimuts, et a vu les besoins de ces habitants en eau potable augmenter d’une manière significative. D’où le besoin de raccorder les nouveaux foyers au réseau AEP. Il faut préciser que l’approvisionnement en eau de ce quartier posait beaucoup de problèmes aux services de la commune, lesquels peinaient à assurer une alimentation régulière des nombreux foyers. Par le passé, l’eau coulait dans les robinets une fois tous les dix jours, voire plus. Une situation qui avait tant excédé les habitants, obligés de recourir au remplissage de citernes qu’ils payaient au prix fort. L’autre projet qui permettrait à la commune d’augmenter l’apport en eau concerne un nouveau forage implanté au niveau de l’Oued Aghbalou. Ce projet a couté près de sept millions de dinars. Selon les services de la même commune, le forage en question a subi récemment une opération de curage et de nettoyage. Un échantillon de son eau a été envoyé à un laboratoire pour son analyse et l’APC attend les résultats des tests de qualité pour procéder au pompage de l’eau. La conduite de transport étant déjà réalisée. D’aucuns à Aghbalou comptent beaucoup sur ce forage dont le débit est très important. Son apport en eau sera considérable surtout en cette saison estivale connue pour être une période où l’on enregistre une forte demande en cette denrée. Il est utile de rappeler que dans le cadre de l’amélioration de l’approvisionnement en eau de la population de cette commune, une opération a été lancée, mardi dernier, et vise la réhabilitation des équipements hydroélectriques des stations de pompage du réseau AEP des sept villages pour un montant de cinq millions de centimes. Le projet a été confié aux services de l’ADE de Bouira pour un délai de réalisation de trois mois. Il y a également un projet de captage de deux sources avec une conduite d’adduction à Tala N’dahmane et Ameziav. L’on apprend que cette opération a été confiée à une nouvelle entreprise. Un nouveau réservoir de 500 m³, implanté au chef-lieu de la commune, sera lancé incessamment. Par ailleurs, il est aussi prévu la mise en service d’une nouvelle station de pompage des eaux de Lainser Averkane (la Source noire) de Saharidj, ainsi qu’un nouveau réservoir de 500 m³. Selon les services de la municipalité, une fois tous ces projets finalisés, l’approvisionnement des ménages en eau potable sera nettement meilleure. Il est à souligner, en outre, que d’ici 2019, la gestion de l’eau sera définitivement cédée aux services de l’ADE.

D. M.