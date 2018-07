Pas d’inscription en ligne pour les Master

Par DDK | Il ya 1 heure | 231 lecture(s)

Malgré le lancement d’une nouvelle procédure d’inscription en ligne via le site «progrès.mesrs.dz», par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au profit des étudiants licenciés souhaitant poursuivre leur cursus de Master, la plateforme créée à cet effet semble être défaillante. En effet, des licenciés du département de français de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira n’ont pas pu s’inscrire en ligne. Ces derniers se disent être surpris par l’absence d’une spécialité, en l’occurrence celle des «Sciences du langage» sur le site des inscriptions en ligne. D’après certains étudiants, une fois accédé au site, la plateforme n’offre qu’un seul et unique choix, à savoir s’inscrire en spécialité des «Lettres françaises et francophones». Nulle trace de la spécialité «Sciences du langage», selon les étudiants dudit département. «J’ai tenté maintes fois de m’inscrire en sciences du langage comme je le souhaitais, malheureusement, le site dédié aux inscriptions en ligne n’offre pas cette possibilité. Je trouve cela vraiment navrant», s’est plaint Samir, un étudiant ayant obtenu sa licence en français au susmentionné département. Interrogé sur cette anomalie, les services administratifs dudit département ont confirmé l’existence de cet imbroglio. Au sujet de la solution pour remédier à cette défaillance, les mêmes services informent que les inscriptions se feront comme l’année précédente, c’est-à-dire les étudiants ayant obtenu leur licence pourront postuler à l’une des deux spécialités, la littérature ou les sciences du langage, en déposant un dossier constitué d’une fiche de vœu, l’attestation provisoire de succès en licence et les relevés de notes. Selon les mêmes services, cette fois-ci, il n’y aura pas d’inscription en ligne pour les licenciés du département de français voulant poursuivre des études en Master dans la branche «Sciences du langage». Il est utile de préciser que ce problème se pose uniquement pour cette spécialité. Les inscriptions en Master dans les autres spécialités dispensées au niveau de l’université de Bouira sont disponibles en ligne sur la plateforme numérique.

Aziz Cheboub