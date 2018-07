Des projets d'aménagement en perspective

Par DDK | Il ya 1 heure | 159 lecture(s)

La commune de Chorfa, sise à 50 kilomètres à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, a besoin d'un vrai plan de développement pour juguler le marasme ambiant. La municipalité connaît une extension urbaine effrénée, avec de nouvelles habitations érigées ici et là qui nécessitent d’être raccordées aux réseaux divers et à toutes les commodités indispensables. À l'heure actuelle, il existe des pâtés de maisons qui ne sont pas encore branchés aux réseaux de base, comme l'AEP, le gaz, l'électricité... Au volet aménagement urbain, les routes sont en mauvais état et l’éclairage public est défectueux dans la localité. Dans l'optique de remédier un tant soit peu aux insuffisances constatées, les autorités communales ont lancé dernièrement des avis de consultation afin d'attribuer des marchés au terme de la sélection d’entreprises. Dans le lot des opérations retenues, on trouve celle qui a trait à l'extension du réseau de l'assainissement au profit du village Tiksiridène. Une fois achevé, ce projet permettra aux habitants de pousser un ouf de soulagement. Autre opération inscrite: la réalisation d'un réservoir d'eau d'une capacité de stockage de 200 m3 au chef-lieu communal de Chorfa. Ce projet viendra renforcer l'alimentation en eau potable, sachant que, malgré le branchement de la commune au barrage de Tilesdit, il subsiste encore des carences en eau, voire une pénurie dans certains endroits de la commune. Dans le même sillage, un projet d'extension du réseau du gaz de ville est aussi retenu. Il concernera tous les foyers qui ne sont pas encore pourvus de ce combustible. Il y aurait une centaine d'habitations qui n'est pas encore branchée à cette énergie fossile. Cette opération comblera, donc, ce déficit, juge-t-on à l'APC. Et enfin, il est projeté la réhabilitation du chemin vicinal N°10 qui va vers le village de Houari. Ce tronçon, très emprunté par les habitants de ce patelin, se trouve dans un état de délabrement avancé.

Y Samir.