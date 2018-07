Lancement d’une opération de démoustication

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

Cette année, les fortes pluies qui se sont abattues durant le printemps dernier ont favorisé l’apparition d’un tissu végétal luxuriant. Cette eau et cette végétation abondantes ont été propices à la prolifération fulgurante de toute sorte de moustiques et insectes. Pour lutter contre cette prolifération, une opération de démoustication a été lancée, la semaine passée, ciblant quelques espaces et quartiers du chef-lieu de la commune d’El-Esnam, sise à 13 km à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira. Des équipes relavant du service d’hygiène de l’APC ont sillonné, de nuit, les différents sites urbains et les endroits situés à la périphérie de la ville susceptibles de constituer des foyers où se reproduisent ces insectes nuisibles. Munis de pulvérisateurs, les agents chargés de cette tâche ont travaillé toute la nuit pour éradiquer les moustiques et autres insectes qui prolifèrent, notamment en cette période estivale. Cette opération est intervenue dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles par les moustiques. L’humidité aidant, les moustiques se sont proliférés tout comme les autres bestioles constituant la hantise de la population. «Les bestioles volantes envahissent tous les espaces. La nuit, nous vivons un véritable calvaire», confiera un habitant du centre-ville. Cette campagne de démoustication a été bien accueillie par la population de la ville d’El-Esnam, et aura le mérite de diminuer considérablement les nuées de moustiques. Certains préfèrent suffoquer de chaleur en fermant toutes les fenêtres au lieu de subir les raids de ces bêtes, particulièrement ceux qui n’ont pas les moyens de se doter de la climatisation. Mais, de l’avis des citoyens de la commune, cette initiative des services municipaux devrait être généralisée pour toucher également les villages reculés d’El-Esnam où sont implantés des champs de pommes de terre et de vastes fermes agricoles, lesquels sont réputés pour être de véritables foyers pour ces insectes aussi nuisibles que dangereux.

Aziz C.