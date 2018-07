Voilà les boîtes à livres !

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Les boîtes à livres ou "mini-bibliothèques" est un concept qui a été adopté dernièrement afin d'inciter les enfants, les jeunes et moins jeunes à lire et à élargir leur connaissances. De nos jours, la lecture est devenue une pratique "rare" que boudent les jeunes. Cela a incité bon nombre d'associations et de collectifs de jeunes à chercher les moyens les plus efficaces pour "réconcilier" les jeunes avec la lecture. Son délaissement par les jeunes générations est dû en partie à l'apparition et la généralisation des nouvelles technologies (Smartphone, Internet, etc.) Cette technologie a détourné les jeunes de la lecture qui est, depuis, devenue le parent pauvre des loisirs. Néanmoins, ne s'avouant pas pour autant vaincus, les initiateurs des "boîtes à livres" se sont déployés dans presque toutes les localités où on trouve, notamment dans les cafés, des étagères remplies de livres accrochées aux murs. L'idée est simple, inciter les gens à prendre un livre et le lire tout en sirotant une boisson. La lecture élève et cultive l'âme, dit-on. Dans la localité de Saharidj, pour l'exemple, un collectif de jeunes a procédé à l’installation d'une boîte à livres dans un café maure pour "ressusciter" cette familiarité perdue avec le livre, et aussi une invitation à "redécouvrir" le livre, ce compagnon des gens qui ont la soif du savoir et qui haïssent la médiocrité. «Siroter un café tout en lisant un livre est mieux que de jouer aux dominos ou aux cartes sans aucun bénéfice», affirme un jeune de la localité. Comme il est connu, les cafés maures sont connus pour leur brouhaha, notamment des joueurs de dominos. L'installation d'une boîte à livres pousserait les gens qui s'attablent à méditer et à choisir plutôt la lecture que le vacarme. La boîte à livres est appelée à ne pas désemplir, car il y a un principe tout aussi simple qui consiste à déposer un livre pour en emprunter un autre. Le partage, la confiance et le don de livres, plutôt que de les stocker chez soi en proie à la poussière et la dégradation, sont vivement recommandés. Il est utile de signaler que des initiatives similaires avaient vu le jour à travers la wilaya de Bouira. C’est le cas au chef-lieu de wilaya où une mini-bibliothèque avait été installée par un groupe de jeunes sur la principale allée du centre-ville. À El-Esnam, une initiative identique a été lancée par un collectif de jeunes de la localité.

Y. S.