Fonction, couvreur de cadeaux !

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Si vous êtes au marché de M'Chedallah et que vous cherchez à couvrir un cadeau que vous avez acheté, pas de panique, des gamins vous offrent leurs services avec un large sourire en prime. Ce sont des adolescents dont l'âge va de 11 à 17 ans qui, postés au beau milieu d'une artère du marché hebdomadaire de M'Chedallah, proposent aux passants de leur couvrir les cadeaux qu'ils comptent offrir en cette période de fêtes. Avec une dextérité qui en dit long sur leur capacité de s'adapter presque à tous les petits métiers, ces jeunots munis de tabourets, de rubans adhésifs, de ciseaux et de ficelles multicolores couvrent les cadeaux qu'on leur tend en un tour de main. Le service rendu manuellement coûte entre 50 et 200 da. «Cela dépend du volume du cadeau à couvrir», répond sans lever les yeux un adolescent qui s'affairaient à couvrir un service à eau pour un homme. Alertes et "maniant" à la finesse "l'art" de la débrouillardise, ces jeunes loups gagnent en plus de cela leur argent honnêtement. De l'argent de poche, de quoi s'acheter des gâteries et autres habits. Et puisque nous sommes en pleine période des fêtes où les invités se voient appelés à offrir des présents, cela a donné des idées à ces petits lutins qui sautent sur l'occasion. Ces garçons travaillent durant les journées de marché, les mardis en l'occurrence, sous un soleil de plomb. Ils harcèlent, presque, toutes les personnes qui portent des objets qui ressembleraient à des cadeaux à offrir aux yeux de ces chérubins. Il est bon de féliciter ces gosses pour leur honnêteté. Ils font plaisir à voir ces enfants qui cherchent à glaner quelques sous du travail de leur sueur, et c'est déjà de bon augure pour ces nouvelles générations.

Y. S.