Prolifération inquiétante de dépotoirs sauvages

Les décharges sauvages et autres dépotoirs à ciel ouvert pullulent sur les abords de la RN5, principalement à la sortie Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira.

En effet, entre Bouira et Bechloul, des monticules d’ordures et aussi de grandes quantités de gravas et autres déchets solides sont visibles aux abords de la route. Le phénomène prend chaque jour de l’ampleur en dénaturant le paysage et en offrant un décor hideux à la vue de milliers d’usagers de cet axe routier reliant le chef-lieu de wilaya à sa région est. Il faut signaler que malgré les nombreuses campagnes de nettoyage effectuées ces dernières années, dont une de grande envergure lancée en 2012 et ayant impliquée de nombreux services étatiques, la situation n’a pas beaucoup changé. Car à peine, les abords des routes nettoyés qu’ils sont de nouveau envahis par les déchets. Parfois, des chargements entiers de gravas sont entreposés aux abords de la RN 5 comme c’est le cas à hauteur du village Ouled Bouchia, à la sortie est de la ville de Bouira. Depuis 2012, l’ex wali Mouloud Cherifi a lancé des vastes opérations de nettoyage qui étaient renouvelées chaque samedi. Et cela a donné ses fruits. Depuis son départ, les rares opérations lancées ont concerné seulement les centres-villes. Les initiatives citoyennes lancées ici et là d’une manière circonstancielle ne suffisent pas car elles ne sont pas organisées continuellement. Ce qui explique la situation actuelle. Sur la RN 5, le décor est désolant et surtout répugnant. Pis encore, de ces dépotoirs se dégagent des odeurs nauséabondes. A l’origine de cette situation, un incivisme total de certaines personnes peu soucieuses de l’environnement et de la salubrité. L’absence des services étatiques sur le terrain et un certain laisser-aller qui s’est installé n’a fait qu’empirer les choses. «Les déchets se sont répandus un peu partout. On en trouve même au milieu de la route. Cette situation est déplorable et renseigne sur l’inconscience ambiante», s’indigne Hamza, un usager habitué de la RN5. Il est peut-être temps pour les autorités locales de réagir pour remédier à cette situation et réduire ce phénomène galopant, en procédant à des opérations de nettoyage, comme celle lancée l’année précédente, à laquelle les autorités municipales et la direction de l’environnement ont participé.

