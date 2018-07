La SDC précise

Par DDK | Il ya 33 minutes | 71 lecture(s)

Suite à l’article paru le 1er juillet intitulé «M'Chedallah, un pylône au milieu de la chaussée», nous tenons à apporter les éclaircissements suivants : Le poteau en question est un poteau basse tension et non pas moyenne tension comme cela a été indiqué dans votre article. A sa réalisation en 1984, il a été installé initialement sur le trottoir, conformément aux normes de réalisation des ouvrages électriques. Autrement dit, le poteau électrique ne posait aucun danger sur la sécurité des biens et des personnes. L’élargissement de la route, qui s'est effectué par la suite au détriment du trottoir existant, a causé la situation actuelle où l'on observe le poteau au milieu de la chaussée. Cela étant expliqué, nous vous informons qu'une demande de déplacement a été formulée par les services de l’APC de M’Chedallah en 2015. Nos services ont établi un devis estimatif de déplacement de ce support qui, malheureusement, n'a pas été honoré à ce jour.

Le Directeur de la Distribution