Un climatiseur à refroidissement naturel développé

Un jeune ingénieur dénommé Chouane Djamal, originaire de Saharidj, a mis au point un système de climatisation naturelle qui fonctionne à l'eau pure. Le brevet a déjà été déposé et enregistré. Cette invention dénommée "ECHO-CLIM" est, selon le jeune inventeur, une première à l'échelle du continent africain. L'appareil est composé d'un carton, un ventilateur et de l'eau naturelle. Ce jeune inventeur dira qu'il s'est inspiré d'un système et d'une technique australienne. Ce système de rafraichissement peut être utilisé à usage domestique et à l'échelle industrielle. Il peut aussi servir dans l'élevage, notamment l'aviculture et enfin dans les hangars de stockage à grand volume. Il procure une température de confort en évitant les désagréments des gaz réfrigérants. Il permet aussi une très faible utilisation de l'énergie électrique. C'est dans un local de location exigu et que cet inventeur procède au montage et la mise en vente de cette nouvelle technologie de climatisation. Son vœu est d’acquérir un terrain pour en élargir la production et la commercialisation à des prix presque insignifiants. D'autant plus qu'il a annexé à son invention une production de chaudières industrielles. Espérons que son appel trouvera écho auprès des autorités compétentes sachant qu'une opération d'envergure de création de zones d'activités est lancée à travers plusieurs communes de M'chedallah. Cette activité pourrait être pourvoyeuse de postes de travail.

