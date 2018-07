opération plantation d’arbres

Par DDK | Il ya 3 heures 54 minutes | 251 lecture(s)

À l’initiative de l’APC de Bouira, une opération de plantation d’arbres a été organisée, lundi dernier, au niveau du quartier des 140 logements de la ville de Bouira. L’opération a été lancée par le maire, Mohammed Larbi, en présence des élus de l’assemblée et de nombreux habitants du quartier. Au cours de cette opération, des dizaines d’arbres ont été ainsi plantés au niveau de l’artère principale de la cité. Il faut signaler que beaucoup de jeunes de ce quartier ont pris part à cette opération en prêtant main forte aux élus. Selon les services de l’APC, l’initiative en question rentre dans le cadre d’un plan d’embellissement du quartier et vise à améliorer le cadre de vie des citoyens. En marge de cette opération, le maire et son équipe ont assisté au coup d’envoi de la deuxième phase du tournoi de football, qui se tient au niveau du quartier depuis le début du mois en cours. Profitant de la venue du maire, de nombreux citoyens dudit l’ont approché pour lui exposer diverses préoccupations. Celles-ci concernent, essentiellement, l’amélioration du cadre de vie du quartier, le logement et le chômage. Le maire a pris le temps d’écouter les différents plaignants, en promettant d’apporter, dans la mesure de ses moyens et prérogatives, des solutions.

