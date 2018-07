Des projets de développement relancés

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

Quatre projets de développement restés en souffrance pendant de longues années ont récemment été relancés, apprend-on auprès des services techniques de la commune d’Aghbalou.

Certains de ces projets de développement remontent à 2016, voire à l’année 2012. Selon les mêmes services, il s’agit de quatre projets implantés à travers les différents villages de la commune. Parmi eux, il figure deux qui portent sur la réalisation de deux murs de soutènement au chef-lieu communal et Ivahlal. Le montant de ces deux projets s’élève à près de 500 millions de centimes. Les travaux des deux projets consistent en la réalisation de deux murs de soutènement pour sécuriser les écoles, à savoir celle de Chia Makhlouf d’Ivahlal et de Terrad Hocine de Takerboust, deux établissements menacés par des glissements de terrain. Toujours selon les services techniques de cette municipalité, le marché passé avec deux entreprises a été résilié pour être confié à deux nouvelles entreprises. La reprise des travaux des deux projets est déjà effective. L’autre projet qui vient d’être relancé concerne la réalisation d’une cantine scolaire au profit d’une école primaire dans la localité d’Ath Hamdoun. Ce projet a été financé par le budget communal pour un montant de plus de 90 millions de centimes. L’on apprend des services techniques que le projet a été relancé il y a quelques semaines et ses travaux avancent actuellement à une cadence appréciable. Sa réception se fera avant la prochaine rentrée scolaire. Le dernier projet à être relancé est celui portant sur la réhabilitation de l’antenne administrative d’Ighil Ouchekrid. Ce projet a été inscrit en 2012 et il a connu un long arrêt des travaux. Le montant de l’opération avoisine les 100 millions de centimes. Il est utile de signaler que beaucoup de projets ont été accordés à la commune d’Aghbalou. Mais bon nombre sont resté en souffrance pour diverses raisons. Pour rappel, tout récemment, à l’occasion d’une visite de travail du wali Mustapha Limani dans cette commune, un important projet concernant l’amélioration urbaine au chef-lieu communal a vu ses travaux relancés. Le projet en question concerne la réhabilitation de la voirie, l’AEP, l’installation de l’éclairage public et le revêtement de trois tronçons de route en bitume bitumineux. La nouvelle de la reprise des ces travaux a été plutôt bien accueillie par la population locale, notamment les usagers de la route qui enduraient un calvaire à cause de la dégradation de ces tronçons.

