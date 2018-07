Le PDAU approuvé

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

Le plan directeur d’aménagement urbain de la commune de Kadiria vient d’être approuvé par les services de la wilaya. C’est ce qu’a indiqué, récemment, le maire de cette commune, Abdenour Khiter. Selon ce dernier, la décision de l’approbation dudit PDAU a été signée, dernièrement, par le wali et remise aux services de la municipalité. Le même responsable a indiqué que la révision du plan d’aménagement de la commune a débuté en 2013, suite à une délibération de l’APC de Kadiria, en novembre de la même année. Le plan en question est passé par plusieurs étapes et a subi plusieurs modifications. L’opération, qui a été conduite par un bureau d’études spécialisé, a été chapeautée par les services de l’urbanisme et d’aménagement urbain de la wilaya de Bouira. En juin 2017, ce PDAU a été présenté devant les élus de l’APW qui l’ont approuvé à l’unanimité. En août de la même année, le plan en question a subi une dernière révision avant d’être approuvé définitivement. Le P/APC a fait savoir que le PDAU en question sera affiché au public et que des éclaircissements seront apportés par les services de l’urbanisme de la municipalité, notamment sur les nouvelles règles de construction et d’urbanisme. Les dernières modifications apportées à ce plan, qui concernent les éléments relatifs à l’aspect extérieur des constructions, leur élévation, l’occupation des sols et l’extension urbaine, seront également explicitées. Le maire rappelle que ce plan concerne aussi bien la ville de Kadiria que les lotissements secondaires, à savoir Tikatiout, Karfala et El-Morhania. Le même responsable ajoute que ce plan est le fruit de cinq ans de travail et qu’à travers cet important outil, ses services aspirent à une nette amélioration aussi bien de la promotion urbaine que de l’aménagement urbain.

D. M.