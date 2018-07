Du foot de proximité pour meubler l’été

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

Les journées d'été sont longues et ennuyeuses surtout lorsque l'on ne dispose pas de lieux de loisir et de détente. Dans les zones rurales, ce sentiment est largement partagé car les lieux d'évasion y font défaut. Cependant, même s’il y a un manque de moyens, il n'en demeure pas moins qu'avec les moyens de bord on peut combler ses loisirs pour peu que l'on ait des idées et beaucoup de volonté. C’est ce qu’a prouvé l'association "Afak", basée à M'Chedallah, en initiant un tournoi de football inter-quartiers dans sa première édition, lequel est dédié aux enfants âgés entre 12 et 15 ans. Ce tournoi qui s'étalera sur un mois, du 15 juillet au 15 août de l’année en cours, sera animé sur le terrain des sports de proximité (CSP) situé en face du siège de la CNAS au quartier "La Caps", à la Nouvelle-Ville de M'Chedallah. Ce stade, qui a été réhabilité il y a deux années avec la pose d'un gazon synthétique et l'implantation d'une clôture, accueillera donc cette compétition sportive histoire de combler le vide et d'éloigner le désœuvrement des jeunes, durant ces vacances d'été. Les inscriptions sont déjà lancées pour former les groupes qui vont animer ce tournoi dans sa première édition pour un mois sous le slogan «Pour un sport dans un milieu sain». L'idée a charmé plus d'un, et les jeunots sont nombreux à s’inscrire pour participer à ce tournoi qui mettra aux prises les équipes de football représentant les quartiers de la ville de M'Chedallah. Cela permettra certainement de raffermir la fraternité et la solidarité entre les habitants d'une même agglomération. «L'initiative de l'association Afak est à saluer avec l'organisation proche de ce tournoi inter-quartiers au profit des jeunes. En sus, ces joutes vont concerner une tranche d'âge assez jeune, allant de 12 à 15 ans. Ce qui va leur permettre de combler le vide, de s'occuper l'esprit et de s'éloigner des fléaux sociaux comme la drogue», note avec satisfaction un habitant du quartier "La Caps". Il est utile de préciser qu’à l’initiative de groupes de jeunes, de nombreux tournois de football sont lancés aux quatre coins de la wilaya de Bouira. À El Hachimia, Aghbalou et Bouira-ville, trois tournois se tiennent actuellement. Ces joutes connaissent une participation record des jeunes et moins jeunes et surtout une importante affluence du public qui vient chaque après-midi assister aux matchs.

Y. Samir