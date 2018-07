Le revêtement de la route de Mehouan lancé

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

Des travaux de revêtement du tronçon de route traversant le village Mehouan, dans la commune de Lakhdaria, à l’Ouest de la wilaya de Bouira, ont été lancés récemment, apprend-on auprès des services de l’APC. Le coup d’envoi des travaux a été donné, avant-hier jeudi, en présence du maire de Lakhdaria, Ibrahim Goura, des élus de l’APC et des services des travaux publics de la même municipalité. Selon le premier magistrat de la commune, ce projet vise à améliorer les conditions de vie des villageois de Mehouan, en fluidifiant la circulation automobile sur le tronçon traversant le village. Un axe routier qui se trouvait dans un état dégradé, rendant la circulation laborieuse à hauteur du village. Les villageois, qui ont longtemps souffert de l’état de cette route, n’avaient de cesse de réclamer la réfection de ce tronçon et de mettre un terme à une souffrance qu’ils diront avoir eu à endurer pendant de longues années. Selon les services de la même municipalité, le projet en question va porter sur le revêtement en béton bitumineux (BB) de 2,5 km. Une enveloppe de près de 20 millions de dinars a été dégagée par l’APC de Lakhdaria pour financer le projet. Il est utile de signaler que des travaux d’aménagement urbain sont en cours depuis plusieurs semaines au niveau de plusieurs quartiers de périphérie et villages de la commune de l’ex-Palestro. Pour rappel, les travaux d’aménagement urbain, restés en souffrance depuis un bon bout de temps, au niveau de plusieurs quartiers de la commune, à l’image de ceux d’Ouldach et Hamana, ont été récemment relancés par l’APC.

