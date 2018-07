Perturbation de l’alimentation en eau au centre-ville

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Plusieurs quartiers du centre-ville de Lakhdaria sont en proie, depuis plusieurs jours, à des perturbations d’alimentation en eau potable. Situation qui a fait réagir des citoyens de nombreux quartiers du centre-ville et même de la périphérie de Lakhdaria. Selon certains habitants confrontés à ce problème, l’alimentation en ce liquide précieux est perturbée depuis plusieurs jours, et la situation ne s’est pas améliorée depuis. Les services de l’APC affirment avoir enregistré plusieurs réclamations de citoyens, qui s’interrogeaient sur les raisons de cette perturbation subite de l’alimentation en eau potable. Selon nos informations, cette situation est due à des travaux de maintenance entrepris récemment par les services de l’Algérienne des eaux (ADE) sur le réseau (AEP), au niveau de plusieurs endroits de la commune. À ce sujet, le maire de Lakhdaria a indiqué qu’il s’est enquis en personne de la situation auprès des services de l’ADE, lesquels l’ont rassuré sur le rétablissement de l’alimentation dans les prochaines heures, dès l’achèvement des travaux de maintenance et de réparation.

D. M.