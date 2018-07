Lancement d’une campagne de sensibilisation sur les incendies

Par DDK | Il ya 23 minutes | 5 lecture(s)

En collaboration avec la conservation des forêts de la wilaya de Bouira, l’unité de la Protection civile de Bordj Okhriss, une commune sise à 55 km au Sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, a lancé, depuis jeudi dernier, une campagne de sensibilisation sur les feux de forêts. D’après les organisateurs, cette campagne de sensibilisation durera 14 jours au cours desquels des sapeurs-pompiers indiqueront aux citoyens des différentes communes les multiples et divers moyens d’éviter un départ de feu. Pour prévenir les incendies, les initiateurs de cette campagne comptent faire des sorties et rencontrer des automobilistes sur les routes et distribuer des dépliants et des brochures dans lesquels sont mentionnées les instructions à suivre lors d’un probable déclenchement d’incendie. Les consignes que préconisent les agents de la Protection civile tournent, principalement, autour de la nécessité d'agir et alerter vite les pompiers en cas de départ de feu. «Il faut signaler tout feu, bien avant qu’il ne prenne de l’ampleur, pour qu’il soit maîtrisé dans les temps et éviter ou amoindrir les ravages», dira un membre des services de la Protection civile de l’unité de Bordj Okhriss. Cette année, suite aux considérables pluies tombées durant le printemps, une folle végétation a poussé dans les champs et a envahi les fossés, qui bordent les routes à travers la wilaya de Bouira. Le moindre mégot de cigarette jeté par mégarde peut provoquer un énorme sinistre, pouvant ravager des centaines d’hectares aussi bien de terrains agricoles que d'espaces forestiers. Pour rappel, une colonne mobile a été lancée, la semaine dernière, au niveau de la forêt d’Errich, afin de lutter contre les feux de forêts qui touchent régulièrement ce massif forestier réactif et ceux se trouvant à travers toute la wilaya.

A. C.