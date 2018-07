Projet d’un forage pour Bourebache

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Les villageois de Bourebache, relevant de la commune de Lakhdaria, à l’Ouest de la wilaya de Bouira, souffrent, depuis maintenait quelques années, d’une crise aiguë d’eau potable, surtout en été. Une saison lors de laquelle le problème s’accentue davantage. Situation qui contraint les habitants de la bourgade à se débrouiller pour se procurer ce liquide précieux, en recourant notamment à l’achat de citernes ou en se rabattant sur les sources et autres points d’eau, situés à plusieurs kilomètres de leur patelin. Selon les villageois, ce problème a été soulevé à plusieurs reprises aux responsables locaux, sans qu’une solution ne soit apportée jusque-là à leur «souffrance». La semaine dernière, une délégation des représentants du village est allée rencontrer le maire de Lakhdaria pour lui soumettre le problème. À en croire les mêmes villageois, lors de cette rencontre, le P/APC a rassuré les habitants, en évoquant l’inscription d’un projet au profit du village, pour alimenter la population en eau potable. Le projet en question va consister en la réalisation d’un forage et l’acquisition d’équipements hydrauliques. Lors de cette rencontre, le maire a également fait état de la mobilisation d’un montant de 400 millions de centimes pour financer les travaux, en se disant toutefois prêt à accorder une rallonge si besoin est. Selon le l’édile communal, une visite dans le village sera programmée au cours de la semaine, en présence d’un élu de l’Assemblée populaire communale, d’un ingénieur et de villageois, pour prospecter un terrain pour la réalisation du forage. Une celui-ci dégagé, une fiche technique sera élaborée par les services techniques de la commune, pour évaluer le coût des travaux pour, enfin, les confier à une entreprise spécialisée.

D. M.