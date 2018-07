Semaine scientifique à Iwakuren

Par DDK | Il ya 39 minutes | 75 lecture(s)

En ces temps de «disette» et de vide culturels, les initiatives qui vont dans le sens de réhabilitation et d'animation se comptent sur les doigts d'une main dans la région de la vallée du Sahel. Manque de moyens, désintérêt ou absence d'initiative, le constat est peu reluisant, dénotant d'une situation préoccupante à plus d'un titre. Les structures culturelles, de loisirs et de jeunes, qui existent dans cette région charnière de la wilaya de Bouira, peinent à remplir les missions qui leur sont dévolues, et ce pour diverses raisons. Des structures presque vides qui n'abritent que quelques activités ludiques loin de toute initiation à la chose culturelle. Les activités sont quasi-absentes dans ces espaces censés «recruter» des jeunes, afin de les éloigner des fléaux sociaux et de les initier à l'esprit culturel. Et c’est par l'incurie de cette situation peu enviable que des «contingents» de jeunes et d'enfants se retrouvent "happés" par la rue et ses fléaux, ne sachant plus quoi faire de leurs vacances scolaires, sinon trimbaler et faire des va-et-vient incessants ou se rouler les pouces. Néanmoins, tentant de combler un tant soit peu le vide culturel, des associations et autres collectifs de jeunes, basés dans les différentes localités de la région de la vallée du Sahel, initient des actions et des activités culturelles et sportives afin de tirer les jeunes du désœuvrement et du vide qui peuvent les conduire vers des fléaux aux conséquences incalculables. Ainsi, parmi ces activités lancés ici et là, on trouve celles initiées par le collectif des étudiants de la ville de Raffour. En effet, ce collectif compte organiser plusieurs activités culturelles, scientifiques et sportives tout au long d'une semaine. Cette manifestation, qui va démarrer le 17 juillet, s'étalera sur une semaine entière. Elle se déroulera au siège de Laârch Iwakuren situé au centre-ville. Il y aura au menu de cette semaine scientifique des conférences, des ateliers de formation, des débats à travers des tables rondes, des thèmes se rapportant aux sports et bien d'autres activités.

Y. S.