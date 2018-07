Tournoi de foot inter-villages

Par DDK | Il ya 1 heure | 137 lecture(s)

Le bureau local de l’association caritative «Kafil El-Yatim» de Mesdour, une commune sise à 55 Kms au Sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, a pris l’initiative d’organiser un tournoi de football inter-villages au niveau du stade de la commune, situé au centre-ville. Ainsi et d’après les organisateurs de cette activité sportive, toutes les dispositions ont été prises, et ce, en étroite collaboration avec les délégués de la jeunesse et des sports de la commune. Au total, 22 équipes participent à cette compétition sportive. D’après nos interlocuteurs, le tournoi a commencé jeudi dernier, avec l’organisation de deux rencontres comptant pour la phase de poules. Cette phase laissera place à celle à élimination directe. L’objectif de ce tournoi est surtout de créer de l’ambiance et rompre avec la monotonie qui a tendance à s’installer durant la période estivale, mais aussi pour tisser des liens d’amitié entre les villages, affirment les organisateurs. La clôture du tournoi est programmée pour le 6 août prochain, avec la finale et la remise du trophée à l’équipe gagnante. D’après des témoignages qu’on a pu recueillir çà et là parmi les jeunes de la commune, une telle initiative est plutôt la bienvenue, car elle vient combler le vide de loisirs et d’activités sportives et culturelles. Commentant le tournoi, Abd El-Kader, un membre responsable de ladite organisation dira : «Le but est de créer de l’animation et surtout des liens entre les citoyens des différents villages. Nous n’avons pas vu pareil engouement et déferlement d’enthousiasme depuis bien longtemps. Nous sommes content de l’organisation de ce tournoi, car en plus d’offrir aux jeunes l’opportunité de meubler agréablement leur temps, il jette des passerelles entre les villages des localités limitrophes». Par ailleurs, l’on apprendra qu’un tournoi de foot similaire, lancé il y a quelques semaines par différentes associations de jeunes à Bechloul, vient d’être clôturé. Selon les organisateurs, le tournoi a été un franc succès et s’est déroulé dans une bonne ambiance et un total fair-play. C’est El-Houma, une équipe mythique de la commune de Bechloul, qui a remporté le titre, cette année.

Aziz C.