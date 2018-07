Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Les responsables du barrage de Tilesdit, deuxième plus important ouvrage hydraulique de la wilaya après celui de Koudiat Acerdoune de Maala, viennent, en ces temps des grandes chaleurs, mener une large campagne de sensibilisation sur la baignade dans les barrages. Ainsi, et pour atteindre les villages les plus reculés des quatre coins de la daïra, la direction de cet organisme a mobilisé ses moyens humains et matériels à l’effet d’éveiller les consciences que l’eau est une source de vie qui ne doit pas causer la mort. Pour ce faire, un véhicule de service a été alors mis à profit avec des banderoles comportant des slogans où on peut lire : «la baignade dans les barrages : Danger». Des affiches ont été également distribuées un peu partout dans les villes et villages pour attirer l’attention des habitants particulièrement la frange juvénile sur les conséquences néfastes et regrettables que pourrait occasionner la baignade dans ces endroits. A noter que, durant chaque été, des jeunes et moins jeunes laissent leurs vie dans ces barrages non surveillés et non aménagés qui constituent un piège pour les nageurs qui les retient au fond sans pour autant pouvoir surnager à cause la légèreté de l’eau douce comparativement à l’eau de mer. A travers donc cette campagne, les responsables du barrage rappellent à travers ces affiches, la population que cet endroit ne constitue guère une piscine, mais sert plutôt à donner cette matière vitale à consommer et à irriguer.

Smail M.