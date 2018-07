Les retraités de l’éducation honorés

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Profitant de cette période de vacances, les directeurs des écoles primaires de la troisième circonscription de Bechloul se sont donné rendez-vous, jeudi dernier, à l’école Slimani Achour d’El-Esnam, pour y organiser une cérémonie en l’honneur des inspecteurs pédagogiques et administratifs et des directeurs en retraite. Les parents d’élèves, les services de sécurité et d’autres citoyens ont été également conviés à cette rencontre. Après l’allocution d’ouverture prononcée par le chef dudit établissement et quelques activités présentées par des élèves, H. Demmouche, en sa qualité d’inspecteur administratif, s’est félicité des résultats décrochés par les apprenants lors des différents rendez-vous, principalement l’examen de fin de cycle primaire et la manifestation nationale «Aqlam Bladi». Et c’était justement l’occasion de récompenser deux élèves, l’une pour son 10/10 à l’examen de cinquième et l’autre pour sa représentation de la circonscription à la manifestation culturelle susdite. L’orateur déclarera : «Nous avons fait appel aujourd’hui à nos frères et ex-collègues ayant sacrifié plus d’une quarantaine d’années, pour certains d’entre eux, au profit de l’éducation. Nous ne pouvons que leur rendre hommage et afficher toute notre gratitude à leur égard». En tout, six retraités ont été récompensés, dont un ex-directeur d’établissement. «Je vous apprends que cette cérémonie est organisée en commun accord avec les directeurs de la circonscription, qui contribuent à faire de ce genre de cérémonie une tradition dans notre région», conclut H. Demmouche

M. S.