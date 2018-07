Un tournoi de foot pour rompre la monotonie

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Le village Ilyiten, dans la commune de Saharidj, renoue avec sa tradition d’organiser en ces temps de grandes vacances un tournoi de football pour rompre avec la monotonie, en raison de l’absence d’espaces de loisirs et de détente. Pour cette année donc, les organisateurs de cette activité sportive ont arrêté un calendrier des rencontres à raison de deux matches par jour durant la première période. Douze équipes, dont une formée de vétérans, sont entrées en lice pour disputer le trophée et animer cette fête footballistique. Programmé pour lundi dernier, les organisateurs de ce tournoi ont finalement décidé de le lancer deux jours plus tard, soit mercredi, pour observer le deuil suite au décès d’un villageois. C’est d’ailleurs les membres de la famille du défunt qui ont eu l’honneur de donner le coup d’envoi de cette compétition sportive dédiée à la mémoire du défunt. Nonobstant le manque de moyens, les organisateurs se sont pleinement engagés à réussir cet évènement et n’ont pas lésiné sur les efforts pour faire de cette activité un moment de plaisir et de distraction.

M. Smail