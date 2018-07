Vers la relance des travaux de réalisation

Par DDK | Il ya 48 minutes | 74 lecture(s)

Le projet de l’aménagement du quartier Hamana, à la périphérie de la ville de Lakhdaria, a trainé en longueur et resté en souffrance. En effet, et durant plusieurs années, les travaux sont restés inachevés au grand dam des habitants. Devant cet état de fait, ces derniers ont, maintes fois, interpellé les responsables locaux sur la nécessité de parachever le projet pour mettre fin à ce clavaire qui a trop duré. Il est utile de signaler que les voies d’accès au niveau de ce quartier sont dans un état très dégradé. En hiver, la gadoue y est partout et boue et flaques d’eau empoisonnent la vie des gens et compliquent tout déplacement. En été, les habitants sont confrontés à la poussière que soulèvent les vents et le passage des véhicules. L’actuel maire MPA a été interpellé sur cette situation et a même effectué une visite de travail dans ce quartier il y a de cela deux mois. A cette occasion, l’édile avait promis d’intervenir auprès du wali afin de relancer le projet. Effectivement, et à en croire les services de l’APC de Lakhdaria, le wali a été mis au courant de ce problème il y a de cela quelques semaine. Depuis, les choses semblent enfin bouger. Ainsi, et selon des informations émanant de l’APC, reprenant des déclarations du maire M Goura, la situation a été débloquée. Les mêmes informations font état de l’assainissement de la situation financière de l’entrepreneur en charge du projet. Ce qui constitue un prélude à la relance des travaux du projet surtout si l’on sait que c’est là la condition posée par l’entreprise pour la relance du chantier. Selon les services de l’APC, une réunion de travail est prévue dans les prochains jours entre le maire et l’entrepreneur en charge du projet. L’on croit savoir que la réunion en question va porter essentiellement sur ce projet de l’aménagement du quartier et sa relance.

D. M.