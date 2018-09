Ces préaux qui font défaut

Par DDK | Il ya 4 heures 20 minutes | 201 lecture(s)

Pour les élèves, notamment ceux du cycle primaire, attendre le retentissement de la sonnette devant le portail de leur établissement relève du supplice, surtout quand il pleut ou fait froid. En effet, bon nombre d’établissements scolaires des deux daïras de M’chedallah et Bechloul, ayant des cours externes ne sont pas dotés de préaux à même de permettre aux élèves de s'abriter de la pluie en attendant de rentrer en classe. Dans les communes situées dans la vallée du Sahel, pour ne citer que cette région de la wilaya de Bouira, ce problème se pose avec acuité, et les apprenants, des trois paliers de l'éducation, se trouvent livrés aux aléas de la nature, dehors. Lorsqu'il pleut, les élèves s'abritent sous leur parapluies, pour les uns, alors que d'autres attendent sous une pluie battante ou courent s'abriter sous les arcades des commerces avoisinants, mais souvent éloignés. L'absence de préaux devant les portails munis de bancs est perçue comme un véritable calvaire par les élèves. Ces derniers endurent cet état de fait durant toute l'année scolaire. «On aurait aimé voir se construire ou s’installer des préaux devant les portails ou dans les cours externes des établissements scolaires, surtout ceux du primaire, pour permettre aux élèves de se prémunir de la pluie, du froid et même du soleil. Malheureusement, à ce que j'ai constaté dans notre région du Sahel, les écoles, les collèges et les lycées ne sont pas dotés, en cet équipement. Entrer en classe dégoulinant d’eau et tremblant de froid ne favorise certainement pas les élèves que ce soit pour leur santé physique ou intellectuelle», déplore un parent d'élève de cette région. Ce problème s'accentue, dit-on, surtout dans les localités déshéritées, où les élèves éprouvent beaucoup de mal et meurent d'impatience d’entendre le son de la "cloche", signal de délivrance. A l'arrivée de l'hiver, les choses se compliquent davantage pour eux avec le froid glacial des pluies et des neiges.

Y. Samir