Fini les chauffages au gasoil !

La mairie d’Ath Laaziz, située à une dizaine de kilomètres au nord de la wilaya de Bouira, a engagé depuis l’année dernière un programme pour l'approvisionnement des écoles de la commune en gaz naturel et leur dotation de chauffage centralisé, en remplacement des vieux chauffages à gasoil. Selon le maire de cette localité, 11 écoles primaires sur les 14 que compte Ath Laaziz, sont raccordées au gaz naturel et disposent déjà du chauffage central. A partir du prochain mois d’octobre, une opération de raccordement des trois écoles primaires restantes au gaz naturel, et leur dotation en chauffage centralisé, sera lancée. L'opération en question coûtera 9 millions de DA à l'APC qui y gagne en confort et en sécurité pour les élèves et leurs enseignants par pour une meilleure couverture des besoins de chauffage des 14 écoles primaires de la commune. Selon l’édile communal, cette opération a été inscrite en «urgence» par l’exécutif communal au nouveau programme de développement PCD-2018. L’opération sera finalisée en l’espace de 45 jours seulement. «La couverture de notre commune en gaz naturel nous permet de brancher l’ensemble de nos établissements scolaires. Pour l’exécutif communal, la priorité des priorités est d’améliorer les conditions de scolarisation de nos élèves. Nous nous engageons à éradiquer les anciens moyens de chauffage, surtout ceux au gasoil, souvent défaillants, polluants et non sans risques sur la santé de nos enfants. Ainsi, nous tenons à rassurer la population de notre commune que le taux de raccordement de nos écoles primaires en gaz naturel sera de 100% avant le mois de novembre prochain», nous déclare le maire de cette municipalité. Il faut dire que cette région est connue pour la rigueur de son climat, notamment en hiver, où les chutes de neige sont fréquentes.

