Le marché de proximité dans un état lamentable

Par DDK | Il ya 2 heures 10 minutes | 143 lecture(s)

Le marché de proximité de fruits et légumes de la ville d’Aïn-Bessem, située à une vingtaine de kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira, demeure l’un des plus importants et anciens marchés de la wilaya de Bouira.

Chaque jour, des centaines de citoyens lui viennent de plusieurs localités de la wilaya. Ces derniers y trouvent des produits agricoles d’une bonne qualité, et généralement à des prix abordables. Cependant, cette infrastructure disposant de plusieurs rayons et d’une centaine de carrés pour la vente des fruits et légumes, des viandes et des produits de l’alimentation générale, est confrontée à plusieurs contraintes qui réduisent sensiblement son activité. En effet, et selon des commerçants et des marchands exerçant dans ce marché, l’insalubrité et le manque d’hygiène est l’un des grands problèmes quotidiens. Selon-eux, cette situation qui ne cesse de s’accentuer, fait fuir les clients et réduit l’activité de ce marché. Ils imputent la responsabilité de cette dégradation aux autorités locales qui, selon ces commerçants, n’effectuent pas régulièrement des opérations de nettoyage au sein de ce marché, comme de coutume : «Le marché ne dispose même pas d’une poubelle ou d’un lieu pour le dépôt des ordures. Chaque jour, les commerçants sont obligés de nettoyer eux-mêmes, leurs carrés et les allées des rayons. Ils sont aussi obligés de transporter eux-mêmes les déchets et les poubelles, sur une centaine de mètres. Malheureusement, certains marchands indélicats abandonnent leurs déchets aux portes du marché. Les odeurs nauséabondes empestent notre quotidien ici. Au fil du temps, une véritable décharge à ciel ouvert s’est formée juste à l’entrée, ce qui fait fuir les clients qui se rabattent sur les dizaines de marchands de l’informel qui installent leurs étals juste aux portes de notre lieu de travail, dans l’impunité et l’indifférence totales», nous explique l’un des marchands qui appelle les autorités locales et les services de sécurité à déloger ces indésirables intrus qui menacent, d’après ses dires, leurs activités au sein de ce marché. «Ces derniers mois, le marché est pratiquement déserté par les clients en raison de ce problème d’insalubrité, mais aussi de la présence d’une dizaine de marchands de l’informel aux portes du marché offrant une alternative. Ces derniers exercent leurs activités illégales et illicites sur la voie publique, au vu et au su de tout le monde ! Beaucoup de nos collègues ont abandonné leurs carrés et le marché, en raison de la baisse de la fréquentation. Nos emplois sont menacés. Les autorités locales et les services de sécurité doivent réagir car ce problème nous menace désormais directement », ajoute-t-il. Pour rappel, la mairie d’Aïn-Bessem avait réalisé depuis 2009, un nouveau marché de proximité au niveau du quartier «Aradh Saleh». Cette nouvelle infrastructure était censée accueillir l’ensemble des marchands et des commerçants de l’ancien marché du centre-ville. Cependant, et en raison du retard enregistré dans la réalisation de l’étude technique pour la réhabilitation de l’ancien marché, le projet a été gelé depuis 2010 par mesure d’austérité. Résultat, l’opération de délocalisation des marchands vers le nouveau marché n’a jamais été faite, et la nouvelle infrastructure, toujours pas exploitée et laissée à l’abandon, affiche déjà des signes de dégradation.

Oussama. K.