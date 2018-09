Le niet du CTC !

Par DDK | Il ya 2 heures 10 minutes | 178 lecture(s)

L'opération d’extension entamée au niveau de l'école primaire «Akkouche Madani», du village de Tiksiridene, relevant de la commune de Chorfa, à l’extrême Est de la wilaya de Bouira, vient d’être rejetée par le service du contrôle technique des constructions (CTC). Pour rappel, et pour réduire l'exigüité enregistrée dans cet établissement, un projet pour la réalisation de deux nouvelles classes a été inscrit à la fin de l’année scolaire. Ce projet, une fois finalisé durant ce mois de septembre, a été rejeté par les ingénieurs du CTC, pour des malfaçons constatées sur «l'ossature de ces classes, réalisée avec des piliers inclinés», selon le rapport de l’expertise. Cette décision de refus a mis les enseignants et les élèves de cet établissement, dans une situation d’instabilité, car elle perturbe sensiblement le programme scolaire, au point où l’administration de l’école était contrainte à réinstaurer la double vacation de l’ensemble des classes et donner des cours les samedis et les mardis après-midi, qui sont en principe de repos. Il faut préciser aussi que le reste de cette infrastructure n'est pas épargné par des dégradations et des délabrements, notamment au niveau de l’étanchéité et le carrelage de la majorité des classes. Les sanitaires sont dans un piteux état, déjà réalisées d’une manière «bâclée» dans un coin et qui ne répond à aucune norme. Le malheur des petits enfants qui fréquentent cet établissement ne s’arrête pas là. La cantine et le réfectoire ont été réalisés en dehors de l’école, à l'autre extrémité du village. Les élèves doivent donc traverser chaque midi la rue principale du village pour aller se restaurer, au péril de leurs vies. Il faut noter que ce village de plus de 3000 âmes, ne dispose que d’une seule école primaire. Cette dernière affiche déjà des signes de dégradation, alors que l’opération de son extension a été rejetée par les services techniques. Les deux classes récemment réalisées devront être démolies dans les prochains jours. La meilleure sinon l'inévitable solution, serait l'inscription d'un nouveau projet pour la réalisation d’un groupe scolaire au profit de ce village rural et très isolé. Les villageois ainsi que les responsables favorisent cette dernière solution, d'autant plus que l'assiette de terrain, d’une ancienne école fermée depuis une dizaine d’année, est disponible. Elle située en plein centre du village. Les parents d’élèves qui nous ont accompagnés dans ce village, nous ont informés que le chef de la daïra de M'chedallah, qui s'est rendu sur les lieux la semaine passée, est arrivé à la même conclusion, pour la réalisation d'une nouvelle école, le plus vite possible. Le village situé en flanc de montagne est connu pour ses rudes conditions climatiques, et chaque hiver est une rude épreuve pour ces enfants, ballotés au quotidien. Espérons que l'inscription d'un nouveau groupe scolaire au profit de ce village, soit retenue et rapidement concrétisée. L'école primaire «Akkouche Madani» comprend, à l'heure actuelle un effectif de pas moins de 275 places pédagogiques réparties sur les 5 niveaux du palier.

O. S.