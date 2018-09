Les propriétaires des terrains dans l'expectative

Par DDK | Il ya 2 heures 10 minutes | 198 lecture(s)

Dans une requête adressée aux autorités de la wilaya, dont une copie nous a été remise récemment, des citoyens, dont les terrains seront traversés par une nouvelle ligne ferroviaire, dans la localité d’Ighrem, relevant de la commune d’Ahnif à l’Est de la wilaya de Bouira, demandent à être associés à la réalisation de l’étude de ce projet et au lancement des travaux. Il est mentionné dans cette correspondance, qu'une équipe de techniciens des chemins de fer, a procédé depuis le début de l'année 2018, à une levée topographique du tracé de ce projet, à travers leur terrain, mais que personne ne les a approchés pour les informer du passage ou non, de cette nouvelle ligne ferroviaire. Les signataires rappellent aux autorités de la wilaya, qu'ils sont les propriétaires légaux des terrains en question et qu'ils doivent être consultés au préalable, avant d'engager les travaux de réalisation. Sur un autre volet, les signataires affirment que le tracé, suivi par la levée topographique de l’étude, est pénalisant et touchera toute activité économique sur ces vastes terrains : «Nous ne pourrons rien faire sur ces terrains, ni construire ni même planter des oliviers tant que la situation n'est pas clarifiée à propos du passage de la ligne. C’est pour ces raisons que nous interpellons les responsables concernés, pour qu’on soit associés dans la réalisation de l’étude», ont-ils réclamé. Rappelons que tout les projets sectoriels qui ont été réalisés à travers la région d'Ahnif, ont été bloqués par des oppositions durant plusieurs mois, sinon des années pour certains, à cause de cette absence de communication des autorités qui, par mépris ou mégarde, ne jugent pas utile de consulter les propriétaires des terrains sur lesquels ces projets ont transité. C’est le cas du projet du réseau de transport de l'AEP à partir du barrage «Tilesdite» dans la commune de Bechloul vers les communes de la daïra de M’chedallah, et aussi celui du raccordement de certains villages de M’chedallah au gaz naturel, et celui de la pénétrante autoroutière Ahnif- Béjaïa. Les propriétaires qualifient le démarrage des travaux sur leurs terrains, sans leur consentement, de «violation de propriété». Le deuxième point de discorde, est l'évaluation des prix des terrains pour les indemnités. Les autorités se basent sur un ancien barème qui n'a connu aucune actualisation depuis des décennies. Les propriétaires exigent que cette évaluation se fasse aux prix actuels du marché du foncier. Une première levée topographique, pour les besoins de cette nouvelle ligne ferroviaire, a déjà fait l’objet de plusieurs oppositions entre les communes d’El Adjiba et de M'chedallah, pour rappel.

Oulaid Soualah