Un centre de formation réclamé

La commune d’Ahnif, peuplée d’environ 12 000 âmes, ne dispose pas encore d'un centre de formation professionnelle.

Pour suivre une formation quelconque, faire un apprentissage et avoir un diplôme ou une attestation, les jeunes de la localité sont contraints de se déplacer ailleurs, ce qui est frustrant. «Je ne vois pas pourquoi notre commune ne dispose pas, à l'instar des autres municipalités de la région, d'un centre de formation professionnelle? Doit-on à chaque fois se déplacer hors de notre commune? Cela exige des frais que les stagiaires ne peuvent prendre en charge le long de leur formation. Imaginez ce que cela demandera à un jeune d'Ahnif ou des autres villages, qui a une formation de 30 mois ?», déclare amèrement un jeune d'Ahnif-centre. Le problème est d'autant plus compliqué pour les jeunes filles, qui se trouvent obligées de se cloîtrer chez elles, faute d’un centre de formation dans leur localité. Les jeunes de la commune souhaitent l'inscription et la réalisation d’un centre de formation professionnelle pour leur permettre de suivre les formations de leur choix chez eux ! On déplore l'inexploitation de la maison de jeunes de la commune d'Ahnif qui peut prendre en charge certaines formations avec des attestations à travers des sections comme l'informatique (initiation, bureautique, programmation, la couture, la coiffure... Il suffirait d’assurer un encadrement et des moyens. On pourrait ainsi mettre à profit cette maison de jeunes déshéritée, en attendant des jours meilleurs.

