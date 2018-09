Faible couverture sanitaire

Par DDK | Il ya 4 heures 9 minutes | 159 lecture(s)

La couverture de l'ensemble des villages de la localité de Taghzout, sise au nord du chef-lieu de la wilaya de Bouira, en matière d'infrastructures sanitaires, reste insuffisante. Les deux unités de soins existantes n'assurent que les soins d'infirmerie de base comme les pansements et la vaccination des enfants. C'est la polyclinique du chef-lieu de la daïra de Haizer qui fait face à l'afflux quotidien des malades de la commune de Taghzout. En effet, cet état de fait est à l'origine du mécontentement de la population locale qui ne sait à quel saint se vouer, pour voir la fin de son calvaire. Pour une simple évacuation d'urgence, les citoyens de cette commune sont contraints de transporter eux-mêmes leurs malades vers les structures sanitaires sises à Bouira ou à Haizer. Les aléas des villageois de la commune de Taghzout sont multiples. Les salles de soins existantes dans la commune sont dépourvues d'équipements et de matériel médical, notamment l'absence de permanence nocturne et d’ambulance. Les habitants ont fait savoir que les prestations sanitaires laissent à désirer en raison, notamment d'un manque de médecins et de sages-femmes. «Nous demandons au premier responsable de la wilaya d'intervenir afin de mettre un terme à notre préoccupation qui consiste en la couverture sanitaire dans notre commune. Les responsables locaux, ne font que promettre de le faire», indiquent les citoyens. Enfin, ces citoyens sollicitent les responsables concernés, pour la prise en charge de leur doléance, notamment par l'amélioration des prestations au niveau des salles de soins de cette localité et la programmation d’une polyclinique au chef-lieu municipal.

M. A.