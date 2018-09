Traka aura enfin son pont

Par DDK | Il ya 4 heures 8 minutes | 162 lecture(s)

Les services de la commune de Dirah, sise à l’extrême sud de la wilaya de Bouira, ont lancé la semaine dernière, un projet pour la réalisation d’un pont carrossable qui reliera les hameaux de «Traka» à la route nationale RN 08 et au chef-lieu communal. En effet et selon la fiche technique de ce projet, les travaux seront réalisés dans une période de trois mois et le coût de cette opération est estimé à plus de 80 millions de dinars. Pour les habitants des ces hameaux, situés à quelques kilomètres à l’Est du chef-lieu communal, il s’agit d’un rêve devenu réalité. Ils n'auront plus de problème pour traverser l'oued Dirah qui les sépare de la route nationale et du chef-lieu communal. La réalisation du pont, qu'ils attendaient depuis des années, n'est qu'une question de quelques mois. Cet ouvrage d’art, permettra aux habitants de sept hameaux de cette région, et aussi aux centaines d'écoliers, d'en finir avec tous les dangers qu'ils encourent surtout, pendant les grandes pluies. Durant de longues années, faut-il le rappeler, les écoliers et les habitants de ces villages couraient le risque d’être emportés par les crues en traversant l’Oued Dirah, surtout quand il est en «colère». En hiver, les élèves parcourent une dizaine de kilomètres à pied, faute de transport public et scolaire, pour éviter la traversée de la rivière. Ce projet viendra à bout des souffrances des centaines d'habitants, et permettra le désenclavement de toute la région.

Massinissa. A