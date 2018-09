Des villageois réagissent

Par DDK | Il ya 4 heures 8 minutes | 202 lecture(s)

Le principal cours d’eau de l’Est de la wilaya de Bouira, Assif Tiksiridene en l’occurrence, qui prend naissance du sommet de la chaîne montagneuse du Djurdjura, à proximité du col de Tirourda, est alimenté par de nombreuses sources vives, qui ne tarissent jamais. Les villageois de Tiksiridene, sur les hauteurs de la commune de Chorfa, utilisent son débit pour irriguer de nombreuses oliveraies et des vergers de maraichères. Cependant, et au grand dam des villageois, des rejets d’assainissement sont lâchés dans cette rivière à hauteur du village de Selloum, dans la commune voisine d’Aghbalou, provoquant ainsi la pollution des eaux de cette rivière. Ce cours d'eau aurait été épargné par la pollution si, comme l'avancent les habitants du village Tiksiridene, ce rejet de l'assainissement du village de Selloum était raccordé au réseau d’assainissement de Tiksiridene, qui rejoint à son tour en amont celui du chef-lieu communal de Chorfa. Ce raccordement proposé par ces villageois serait réalisé à moindre frais, sachant que les deux villages Tiksiridene et Selloum sont mitoyens. Selon ces villageois, il suffirait de quelques longueurs de buses pour y remédier et dépolluer ce ruisseau. Des représentants du village Tiksiridene diront qu'ils sont prêts à participer via des volontariats à cette opération pour dépolluer le ruisseau. Ils affirment, par ailleurs, que le wali de Bouira, Limani Mustapha, qu'ils ont déjà saisi à ce sujet, avait affiché un vif intérêt et aurait demandé des éclaircissements aux services de l'hydraulique.

Oulaid Soualah