Un village mal-en-point

Par DDK | Il ya 4 heures 8 minutes | 198 lecture(s)

à l'instar des autres villages relevant de la commune d'El Adjiba, Semmache peine toujours à sortir de l'ornière et du sous-développement qui l'étreint. En effet, ce village peuplé d’environ 2000 âmes, est confronté depuis des lustres à de multiples problèmes et autres carences qui font que le cadre de vie des habitants, ne soit pas du tout agréable. L’aménagement urbain pour commencer, enregistre des déficits flagrants comme c'est le cas pour les différents accès qui communiquent entre les quartiers du village qui ne sont toujours pas bétonnés ou bitumés. Selon les villageois, les dernières pluies qui sont tombées sur la région ont provoqué la submersion de la chaussée par les torrents, et son envahissement par la boue. Pour sa part, l'éclairage public enregistre des insuffisances à plusieurs endroits du village plongeant dans le noir, la nuit durant, ces lieux oubliés. Aussi, l'eau potable continue ses pénuries qui s’allongent sur plusieurs jours parfois, laissant les villageois dans le désarroi. La distribution de cette denrée vitale se fait avec rationnement, ce qui pousse les villageois à s'approvisionner via des citernes tractées par les colporteurs d'eau à 1200 DA le remplissage. Il est souligné aussi la vétusté des conduites d'eau dans ce patelin, d’où les fuites fréquentes. Le secteur de la santé n'est pas, non plus, logé à meilleure enseigne, puisque la salle de soins qui existe dans ce village, n'offre guère des soins adéquats et ce, à cause du manque de personnel médical et de moyens matériels. Seul un infirmier et un médecin qui se présente une ou deux fois par semaine font le personnel, ce que les villageois trouvent insuffisant. Les jeunes de ce village s'ennuient "à mourir", car ils ne disposent pas d'espaces culturels, de loisirs et de sports à même de meubler les heures creuses de leurs journées. En résumé, les habitants de Semmache aspirent à un changement positif dans leur vie de tous les jours pour peu que les autorités locales l’entendent de cette oreille.

Y. Samir