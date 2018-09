Le secteur de l’Éducation dans tous ses états

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Le secteur de l'Éducation au niveau de la commune d'Ahnif enregistre de nombreuses carences.

L’insuffisance des structures éducatives demeure la principale tare du secteur dans la localité. Ainsi dans la commune d’Ahnif et ses nombreuses localités, comme d’ailleurs au niveau de certaines communes de la wilaya, les infrastructures ne sont pas en nombre suffisant. Dans certaines localités, à l’image de celle de Cheikh Left, il n’existe même pas de structures éducatives du premier palier. Une situation contraignante pour les enfants de cette localité qui sont, de ce fait, scolarisés au niveau des établissements du chef-lieu communal. Des dizaines d’enfants sont, donc, obligés de parcourir au quotidien plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre les bancs de l’école. En plus des longues distances qu’ils ont à parcourir, ces enfants s’exposent aux dangers d’accidents de la route. Au niveau du village d’Aksim relevant de la localité d'Ighrem, les enfants sont confrontés au même problème. En effet, et en l’absence d’une école primaire dans le village, les parents sont contraints d’inscrire leurs enfants dans les écoles sises à Ighram, une localité voisine du village. Mais ces écoles sont souvent éloignées du village et les écoliers souffrent. Au niveau des nouvelles cités nouvellement construites, comme la cité de Tikramtath, le même problème se pose, les écoliers sont pour la plupart scolarisés au niveau des établissements du chef-lieu. La contrainte de l’éloignement des lieux de scolarisation est toujours posée. Il en est de même pour la localité de Thamahth et ses cités environnantes où il n’existe aucune structure éducative.

Manque du transport scolaire



A l’absence des infrastructures scolaires, vient s’ajouter le problème du transport scolaire. En effet, à chaque rentrée, les parents font état du manque et parfois de l’inexistence de moyens de transport scolaire. A Ahnif, ce problème est récurent et sa prise en charge par les responsables locaux tarde toujours à venir. Les élèves au lycée de Tikramtath souffrent depuis l’ouverture de cet établissement du secondaire de l’absence de moyens de transport scolaire. Il est utile de signaler que ce lycée est implanté à 4 kms du chef-lieu communal. Le CW 11, reliant le chef-lieu communal au lycée, est bondé de lycéens qui rentrent chez eux à pieds avec tous les dangers qui guettent, et ce, en raison de la forte circulation sur ce tronçon. Dans ce même établissement du secondaire, il est enregistré beaucoup d’insuffisances et les parents d'élèves ont, à maintes reprises, interpellé les responsables du secteur à revoir beaucoup de choses et surtout à assurer une gestion rigoureuse de ce lycée. Un établissement qui enregistre un des taux les plus faibles en matière de réussite au baccalauréat à l’échelle de la wilaya. Les parents d’élèves insistent surtout sur la mise en place de suffisamment de moyens humains et matériels pour le bon fonctionnement de ce lycée en proie à une instabilité chronique. Les mêmes parents souhaitent en particulier l’affectation d’enseignants expérimentés pour l’encadrement des lycéens de la classe de terminale. Il est utile de préciser que devant les problèmes qu’enregistre ce lycée, plusieurs parents d'élèves ont émis le souhait de transférer leurs enfants vers d'autres établissements scolaires de la daïra, et ce, pour leur garantir plus de chances de réussite au bac. Dans le primaire, une autre contrainte se pose chaque année concernant le manque de personnel au niveau des cantines scolaires. Selon nos informations, il y' a encore des cantines scolaires qui fonctionnent avec un personnel recruté dans le cadre du pré-emploi et ce, faute de postes budgétaires suffisants. Ceci dit, cette année Ahnif comme beaucoup de communes de la wilaya, a vu le personnel des cantines renforcés à la faveur du recrutement de nombreux diplômés dans le cadre d’un vaste plan de recrutement à l’échelle nationale. Seulement, le manque d’encadrement se pose toujours au niveau de ces cantines scolaires. Devant toutes ces carences récurrentes constatées dans le secteur de l'Éducation dans la commune d’Ahnif à chaque rentrée scolaire, les responsables concernés sont appelés à fournir plus d’efforts pour venir à bout de ces insuffisances le plus rapidement possible, et ce, dans l'optique de garantir de bonnes conditions de scolarisation des enfants de la commune et améliorer les résultats scolaires.

F. K.