Des pylônes de basse tension menaçants

Plusieurs pylônes de basse tension (BT) sur le réseau de distribution de nombreux quartiers de la commune d’Ath Mansour, à l’Est du chef-lieu de wilaya Bouira, présentent un danger imminent pour les citoyens. Le premier point noir est situé à la cité Thineswin à mi-chemin entre Ath Vouali et le chef-lieu de commune. En effet, au niveau de cette cité résidentielle, un poteau en ciment est fortement incliné et représente un danger sur la vie des habitants. En plus des risques de courts-circuits qu'il pourrait provoquer, ce poteau entraînerait dans sa chute le balcon d'une habitation mitoyenne. Les riverains que nous avons rencontrés dans ce quartier, affichent une inquiétude fort apparente, et disent craindre pour la vie de leur famille. Nos interlocuteurs affirment avoir saisi toutes les autorités sur le cas de ce poteau menaçant depuis plus d'une année. Mais aucune mesure n’a été pour le moment prise pour prendre en charge le problème et écarter le danger qui guette les habitants. Trois autres pylônes de la même ligne (BT) au niveau des quartiers du chef-lieu de commune que sont Thansaweth, Thighilt et Ath Zeggane se sont retrouvés en plein milieu de la chaussée après l'achèvement de l’opération de l'aménagement urbain. Ces ouvrages sont menaçants et leur emplacement posent à l’heure actuelle des problèmes d’autant qu’ils se situent sur des rues où circulent beaucoup de véhicules et motos. Ces derniers risquent à tout moment de s'y encastrer. Pour les habitants de ces quartiers, ces poteaux électriques représentent un danger et leur déplacement revêt un caractère d’urgence. Au sujet de cette problématique et surtout des dangers que représentent ces ouvrages électriques sur la vie des habitants, des élus membres de l'exécutif communal abordés lundi dernier à leur sortie du siège de la mairie diront que la direction de distribution (DD) de Bouira a été saisie sur ces cas relatés, mais leur prise en charge traîne, et ce, malgré toutes les contraintes qu'ils causent. Habitants et élus locaux espèrent une réaction rapide des services concernés pour engager une opération de déplacement de ces pylônes électriques et éviter tout risque aux populations.

Oulaid Soualah