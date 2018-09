Projet d’aménagement pour le quartier Belakbir

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

à l’instar de beaucoup de quartiers de la commune de l’ex Palestro, celui de Belakbir sis à quelques encablures du centre-ville, va bénéficier d’une opération d’aménagement. Ainsi et selon les services de l’APC de Lakhdaria, une enveloppe de près de 3.5 milliards de centimes a été débloquée par la commune pour financer les travaux de l’aménagement de l’entrée ouest de ce quartier. Selon la même source, les travaux en question vont porter sur l’élargissement de la route menant au quartier, son aménagement et son éclairage. Cette opération qui rentre dans le cadre de l’amélioration urbaine, sera lancée dans les prochaines semaines. Actuellement, les services de l’APC s’attèlent à régler les derniers détails afférents au cahier des charges pour lancer les consultations en vue d’attribution de ce projet. L’annonce de l’inscription de ce projet a été faite samedi dernier à l’occasion du lancement d’une vaste opération du nettoyage du quartier. Une opération lancée par les services de l’APC en collaboration avec les services de la subdivision des travaux publics (STP) et de l’entreprise Nadhif. Lors de cette opération, la commune de Lakhdaria a mobilisé beaucoup de moyens humains et matériels pour nettoyer les abords de la principale route menant au quartier et éradiquer les dépotoirs sauvages qui pullulent particulièrement à l’entrée et à la sortie de ce quartier.

D. M.