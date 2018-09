Le chemin de La sablière impraticable

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Le chemin qui mène au hameau appelé communément "La sablière", sis à la sortie est de la ville de Chorfa, est tout simplement impraticable, au grand dam des habitants. En effet, ce tronçon d'environs trois (3) kms a connu des travaux de pose du réseau de l'assainissement l'an dernier, où la couche bitumeuse a été enlevée suite au creusement des tranchées devant recevoir les buses du réseau. S'en est suivie une non remise en l'état qui a induit cette situation déplorable, aux yeux des habitants de ce quartier périphérique bordé de fermes et de vergers oléicoles. «C'est désolant d'emprunter un chemin aussi délabré comme celui qui mène vers notre hameau. Les travaux de pose et d'installation du réseau de l'assainissement ont dans leur sillage provoqué toute cette situation. Au passage des voitures un épais écran de poussière se soulève aveuglant les passants. La poussière pénètre aussi dans les habitations et les ménages passent leur journée à nettoyer leurs maisons. Elle se dépose aussi en couches sur les arbres fruitiers comme les oliviers, qui se retrouvent comme enduits de poussière, et c'est de mauvais augure, car celle-ci asphyxie les feuillages qui ont besoin d'air. A la tombée de la pluie, les choses se compliquent davantage avec de la boue partout. La chaussée devient gluante et se transforme en bourbier inextricable. Des flaques d'eau jalonnent ce tronçon et l'eau s'y accumule durant des jours entiers même s'il fait beau», regrette vivement un habitant. Néanmoins, nous avons appris dans la foulée qu'un projet de réfection du réseau de l'AEP a été inscrit au profit de ce hameau, ce qui retardera la prise en charge de ce chemin jusqu’à l’achèvement de tous les réseaux. Par ailleurs, il est déploré l'absence du ramassage scolaire aux élèves de ce hameau qui sont obligés de parcourir ce chemin jusqu'à la RN15 pour prendre le bus scolaire ou les fourgons qui mènent vers leurs établissements du chef-lieu communal, apprend-on.

Y. S.