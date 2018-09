Dégradation du parc immobilier

Par DDK | Il ya 26 minutes | 18 lecture(s)

Le parc immobilier relevant du secteur étatique du chef-lieu de commune affiche de sérieuses dégradations. Sur sollicitation de l’APC, une commission technique de daïra composée du représentant de l'OPGI, celui de la daïra, la SUC/SLEP et enfin de l'APC a dressé un état des lieux après un minutieux constat. La commission a décidé d'une opération de restauration de pas moins de 65 blocs résidentiels d'un total de 200 logements sociaux. Malheureusement, et malgré les recommandations de cette commission à déclencher immédiatement une opération de restauration pour freiner leur dégradation effrénée, rien n'a été entrepris à ce jour, selon le maire de Chorfa M Chemlal Dai. Ce dernier s’inquiète de l'avenir de ce parc immobilier qui se dégrade à vue d'œil. Cet élu dira que le dernier bloc a été réalisé en 1995 et que la plupart dépassent les 30 ans d’âge. Tout ce parc est resté sans entretien. Le maire a aussi souligné les conditions climatiques exceptionnelles qui sévissent dans la région. Des conditions qui précipitent le délabrement de ces blocs résidentiels qui abritent des centaines de familles issus de milieux défavorisés. Il faut noter que le cas de ces bâtiments du secteur étatique de Chorfa ne fait pas exception et que ces dégradations sont constatées dans toutes les communes de la daïra de M'chedallah. Et cela à cause de ces deux facteurs : les conditions climatiques et l’absence d'entretien. A ces deux facteurs, l'on peut ajouter l'incivisme des résidents, coupables d’actes de vandalisme au niveau des cages d'escaliers. Des agressions ont été notamment perpétrées sur les installations telles que les niches et autres coffrets électriques.

