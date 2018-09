Les grenades font leur apparition

Par DDK | Il ya 26 minutes | 22 lecture(s)

La route nationale (RN) 15 qui passe par la commune de Chorfa est devenue, à s'y méprendre, comme une "vitrine" des produits agricoles cultivés localement. Les accotements de cet axe routier névralgique ne désemplissent pas de produits agricoles exposés à la vente par des habitants de la localité. Des fruits et maraîchages sont ainsi mis en valeur pour être écoulés. Les poivrons, les courgettes, les citrouilles, les tomates, le maïs, les poires et bien d'autres sont mis sur des étals parfois de fortune pour taper dans l’œil des automobilistes qui passent par centaines via ce tronçon. Cependant, il a été remarqué tout récemment la mise en vente des grenades, les primeurs ou les tous premiers fruits cueillis dans les vergers de ces contrées agropastorales par excellence. Et comme nous sommes en pleine période de "Teyab erremane", qui veut dire littéralement «le mûrissement des grenades», cela correspond à la maturité de ce fruit tant affectionné par les ménages. Cette période inscrite dans le calendrier agraire Berbère s'étale du 5 au 30 septembre du calendrier grégorien. Cependant, le marché local n'est pas encore pourvu en grandes quantités de ce fruit, dont raffolent les consommateurs, car il est à ses premières récoltes. Les jardins luxurieux des différentes localités relevant de la municipalité de Chorfa, comme Toghza, Togi, Choukrane et autres disposent de centaines de grenadiers qui ploient sous le poids des grenades charnues et "appétissantes". La qualité de ce fruit demeure irréprochable dans ces contrées, lequel fait sa renommée, l'instar du village de Toghza très connu par la qualité gustative et le calibre assez spécial de ses grenades. Celles-ci ont ont dépassé les frontières de cette localité qui en fait déjà un label avant l'heure. Dans ce village rustique planté de centaines de grenadiers comme des haies protectrices contre les incursions, on y trouve l'espèce la plus dominante qui est la "Punica Granatum" laquelle possède une peau rose avec des arilles (grains) rouge sang, son volume est appréciable et son goût est sucré et succulent. Pour ce qui est des prix, ceux-ci commencent d'ores et déjà assez fort, car ils oscillent entre 150 et 200 da/kg. «Comme c'est les primeurs, on devrait attendre quelques jours pour espérer voir les prix des grenades baisser pour en acheter», se résigne un père de famille de Chorfa. Par ailleurs, chaque année, d'importantes quantités de ce fruit sont produites à Toghza notamment, l'un des "fiefs" de la grenade dans la wilaya de Bouira.

Y. Samir