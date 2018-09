Des écoliers victimes du blocage de leur APC

Par DDK | Il ya 47 minutes | 86 lecture(s)

L’école Bourahla Mohammed, sise au quartier des 250 logements de la ville de Kadiria, à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira, enregistre des dégradations qui touchent plusieurs classes de cours.

Situation qui a fait réagir les enseignants et les parents d’élèves qui avaient protesté contre la situation de dégradation dans laquelle se trouve l’établissement et exigé le lancement de travaux de réfection. Actuellement, ce sont quatre classes du 1er étage qui présentent des dégradations au niveau de l’étanchéité. Cette situation fait qu’à la moindre ondée, les classes se retrouvent inondées par les eaux de pluie, rendant ainsi difficile, voire impossible le déroulement des cours. Selon les services de l’APC de Kadiria qui s’étaient penchés sur le cas de cette école primaire, en avril dernier, les services techniques s’étaient déplacés dans l’établissement pour faire un constat des lieux en présence du directeur de l’école. La commission avait relevé des dégradations de l’étanchéité au niveau de deux salles de cours du 1er étage. Une fiche technique a été établie à la suite de cette visite par les services techniques en vue de la prise en charge de ce problème de l’étanchéité. Seulement aucune opération de réfection n’a été lancée depuis. Récemment l’APC a reconnu que la situation s’est dégradée davantage car deux autres classes souffrent du problème de l’infiltration des eaux pluviales, et ce, en raison de la vétusté de l’étanchéité. Pourtant la commune de Kadiria s’est vue attribuer en juin dernier une enveloppe financière conséquente destinée à la réfection des établissements scolaires. Une enveloppe estimée à 1.1 milliards de centimes. Questionné sur le retard mis pour le lancement des opérations de réfection des établissements scolaires de la commune et plus particulièrement celui de Bourahla Mohamed, les services de l’APC de Kadiria indiquent qu’il était question de répartir cette enveloppe sur les écoles de la commune et de lancer les opérations de réfection. Seulement le blocage de l’assemblée communale et l’impossibilité de délibérer ont fait que les fonds n’ont pas été affectés aux établissements scolaires pour que les opérations de réfection puissent être lancées. Il est utile de signaler que beaucoup de projets de développement dans la commune de Kadiria sont actuellement au point mort faute de délibérations de l’assemblée communale. En attendant l’issue à la crise politique qui frappe l’APC, la situation au niveau des établissements scolaires en proie à la dégradation risque d’empirer davantage surtout à l’approche de l’hiver. La prise en charge des dégradations enregistrées au niveau de l’école Bourahla et dans bien d’autres à travers la commune ne se fera pas de sitôt au grand dam des parents d’élèves et du personnel de tous ces établissements.

Djamel M.