Première foire d’associations locales en octobre

La dynamique association Agir qui œuvre pour le développement et l’épanouissement de la jeunesse, organise le mercredi 17 octobre 2018 la première édition de la foire des associations locales de Bouira. Cette louable initiative est organisé en collaboration avec plusieurs partenaires de la wilaya : la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), l’Office des établissements de Jeunes (l’ODEJ) de Bouira, la Maison de la culture Ali Zamoum et la Chambre de l’artisanat et du Commerce (CAM). Elle aura lieu au niveau de la maison de jeunes Issiakhem de la ville de Bouira. Première de son genre, une cinquantaine d’associations de tous les domaines confondus : environnemental, sport, loisirs, social, culturel, humanitaire, seront présentes au rendez-vous d’octobre prochain avec des stands d’expositions. Cette action se veut être une mutualisation des expériences et une capitalisation des acquis notamment des associations locales de la région. Ainsi, un appel à candidature est lancé depuis le début du mois de septembre aux profits des associations locales désireuses de participer. La foire est aussi une occasion pour favoriser l’adhésion et la participation des jeunes et enfants dans l’action associative dans la wilaya. Les citoyens sont conviés à venir rencontrer les membres de ces associations actives dans la région pour en savoir plus sur leurs axes d`interventions et champs d’actions et aussi pour s’impliquer dans la vie associative. Un comité d’organisation est à présent mis en place pour assurer les préparatifs de cet événement. Selon Redjal Rosa, chef de projet et directrice des programmes au sein de ladite association «l’objectif principal de cette foire consiste à rassembler les jeunes acteurs du mouvement associatif, faciliter le réseautage entre les associations actives au niveau des différentes communes de la wilaya». «C’est un événement que nous souhaitons devenir une tradition en l’organisant annuellement et qu`on espère être un espace d’échange et de partage entre les associations locales, les jeunes et la population de notre wilaya afin d’inculquer une culture associative et participation citoyenne dans les actions publiques ainsi que la promotion de l’action associative dans notre wilaya», confirme, Sebai Massinissa, le présidant de l’association Agir.

Hocine Khaled