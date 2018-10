Déficit chronique en lait pasteurisé

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

Le chef-lieu de wilaya de Bouira enregistre un important déficit en matière d’approvisionnement en lait en sachet.

Situation qui crée une tension sur ce produit subventionné par les pouvoirs publics, notamment au chef-lieu de wilaya qui reste le plus touché par la pénurie de ce produit. Ces jours-ci, des habitants de plusieurs quartiers du centre-ville ont fait état d’une pénurie de lait au niveau des épiceries et autres superettes du centre-ville. Un état de fait qui contraint beaucoup de familles à constituer d’importants stocks pour parer à toute rupture. Certains chefs de familles sont en revanche obligés de se déplacer dans les communes limitrophes du chef-lieu de wilaya pour s’approvisionner en ce produit. Il faut signaler que cette situation ne date pas d’hier mais remonte à plusieurs années. Deux facteurs sont à l’origine de cette pénurie, à savoir la faible production du produit dans la wilaya et le dérèglement du circuit de distribution. Abordant ce dossier, les services de la direction du commerce (DCP) de la wilaya de Bouira ont indiqué récemment qu’il existe deux unités de production de lait en sachet dans la wilaya. Ces deux laiteries produisent 30 000 litres par jour. Les besoins de la population en lait en sachet sont évalués par les mêmes services à 230 000 litres par jour. Donc, le déficit s’élève à 200 000 litres par jour. Ce qui est énorme. Pour combler ce déficit, des approvisionnements sont assurés par pas moins de six laiteries implantées dans les wilayas voisines de Tizi-Ouzou, Béjaïa et Boumerdès. Ces unités assurent au total un approvisionnement quotidien de 182 906 litres. Mais cet apport est loin de satisfaire la demande exprimée dans la wilaya. Pis encore, l’approvisionnement en lait en sachet à partir des laiteries des wilayas voisines est souvent sujet à des perturbations qui sont liées essentiellement au dérèglement du circuit de distribution. À plusieurs reprises, les services de la DCP sont intervenus pour remettre de l’ordre dans ce circuit en rappelant à l’ordre certains distributeurs. Le nombre de ces distributeurs est estimé à 41 au niveau de la wilaya. Il est utile de préciser que les régions Est et Ouest de la wilaya sont plutôt épargnées par le problème et elles sont approvisionnées au quotidien et en quantités suffisantes. C’est à Bouira-ville que le problème se pose le plus. Selon nos informations, la pénurie du lait en sachet est en partie liée au fait que de grandes quantités de ce produit vont aux dizaines de cafeterias du centre-ville. Pourtant, ce produit subventionné est destiné aux ménages et non pas aux tenanciers de cafeterias, qui ne connaissent d’ailleurs pas la crise et ils sont approvisionnés continuellement. Devant cette situation, les services de la wilaya de Bouira avaient instruit récemment la direction du commerce pour intervenir pour faire cesser ces pratiques contraires à la loi. Mais malgré ces mises au point, la situation ne semble pas changée. Le consommateur, lui, continue de subir de plein fouet la pénurie du lait en sachet.

Djamel M.