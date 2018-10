dégradation du cadre de vie

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Bien que le processus d'une dégradation effrénée de l'environnement et du cadre de vie s'est enclenché depuis plusieurs années dans la commune de Saharidj, il n'en demeure pas moins que les nouveaux gestionnaires de la municipalité ne font pas de grands efforts pour les éliminer ou réduire de leur impact négatif. En effet deux points noirs qui sont une réelle menace pour la santé publique ne semblent déranger aucune autorité. Il s'agit d'une avarie sur le réseau principal de l'assainissement du chef-lieu et des agglomérations périphériques. L’avarie en question s’est produite à la sortie sud de ce chef-lieu de commune juste devant l'ancien siège de la garde communale. Conséquence : la route secondaire d'Ighzer Bouzal qui relie Saharidj à M'chedallah via Ath Yevrahim est constamment inondée par les eaux usées. Pour rappel, cette avarie est survenue depuis au moins deux (2) ans après l’éclatement d’une buse de diamètre 120. Elle s'élargie à chaque averse de pluie par effet d'érosion. Un tronçon d'environs 15 mètres de l’ouvrage de l’assainissement a été complètement dénudé par le dernier violent orage qui a provoqué des dégâts en divers endroits de la daïra de M'chedallah. En plus du liquide nauséabond qui se dégage du réseau principal des eaux usées et des désagréments qu’ils causent, ce réseau défectueux n'est séparé que par une légère bande de terre, de moins de deux (2) mètres sur une distance qui frôle les 100 mètres, avec la conduite principale de l'AEP qui alimente 80% de la population de la daïra de M'chedallah à partir du captage de Lainser Averkane (source noire) d'Imesdhourar. C’est un décor qui donne des sueurs froides d'autant plus que le scellement de la tuyauterie de la conduite de l'AEP est par le système de male-femelle. Il suffirait d’un léger mouvement du sol pour provoquer un écartement des longueurs de la tuyauterie et le mélange des deux liquides. Ce qui provoquerait des conséquences désastreuses. Le point noir suivant est celui de la décharge publique communale. Celle-ci, en plus de provoquer à l'heure actuelle un désastre écologique, est à l'origine d'une effroyable pollution du stade communal, distant d'à peine 50 mètres du lycée, de la bibliothèque communale et du CFPA. La raison de cette pollution à grande échelle est le fait que les équipes d'éboueurs de la commune déversent par chargements entiers des ordures ménagères en dehors de cette décharge aménagée. Des chargements qui sont entreposés le long de la voie d'accès qui relie cette décharge à la RN30 Il y a lieu d'agir et vite notamment en ce qui concerne l'avarie sur le réseau de l’assainissement. Car un autre orage comme celui survenu récemment aura raison des deux ouvrages de l’assainissement et de l’AEP.

Oulaid Soualah