5 670 consultations générales assurées

La direction de la santé (DSP) de la wilaya de Bouira a établi un bilan des activités des structures de soins dans la commune de Taghzout pour le deuxième trimestre de l’année 2018. Dans ce bilan parvenu à notre rédaction, il est fait état de 5 670 consultations générales au niveau de la polyclinique du chef-lieu communal. Selon la même source, cette polyclinique a eu à assurer 748 consultations spécialisées (rééducation et médecine interne) et 1 124 consultations dans l’activité dentaire. En outre et sur la même période, les soins de base s’élèvent à 5 232, les examens de laboratoire sont de 5 168, ceux de radiologie (radiographie et ECG) sont de 966 et enfin les consultations psychologiques s’élèvent à 32. S’agissant du bilan des activités des trois salles de soins de la commune pour la même période, les services de la santé indiquent que la salle de soins de Chaâbat Brahem a assuré 490 consultations générales et 290 soins de base, celle d’Inesman a assuré 22 consultations générales et 118 soins de base et celle de Taghzout a assuré 19 soins de base. Il est utile de rappeler que la commune de Taghzout compte une polyclinique sise au chef-lieu communal et trois salles de soins.

D. M.