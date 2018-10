Lancement de la deuxième caravane médicale

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

L’association d’aide aux malades chroniques et cancéreux Tadawsa d’Aghbalou a organisé, vendredi dernier, la deuxième caravane médicale au niveau du primaire Bessaoudi Arezki du chef-lieu communal. Selon les organisateurs, pas moins de onze médecins spécialistes ont pris part à cet événement et ont eu à assurer des consultations dans diverses spécialités médicales, entre autre, la cardiologie, la médecine interne, la pneumologie, la psychiatrie, la pédiatrie, la rhumatologie, l’orthopédie, la chirurgie maxillo-faciale, la médecine générale et l’endocrinologie. Ainsi, 398 patients sur les 495 inscrits ont été consultés à l’occasion de cette caravane. Aussi, 22 patients ont pu être évacués vers la polyclinique de la commune par les éléments de Protection civile, lesquels ont apporté une contribution précieuse pour la réussite de cette caravane. En outre et toujours selon les organisateurs, 28 ordonnances ont été prises en charge par les fonds propres de l’association, qui a aussi déboursé 12 600 DA pour l’achat de médicaments aux profits de patients démunis et sans cartes chifa. Cette deuxième édition de la Caravane que les organisateurs qualifient de réussie, vise surtout à offrir des soins spécialisés aux personnes démunies et à ceux qui ont des difficultés à accéder à des soins spécialisés. Des soins souvent couteux dont l’accès n’est pas à la portée de tous. L’association compte organiser une nouvelle caravane au mois de janvier prochain. Il est utile de rappeler que Tadawsa a eu à organiser une première caravane médicale à Takerboust. La même initiative a été lancée au niveau des différents villages de la commune d’Aghbalou. Et à chaque fois, des centaines de citoyens y ont pris part et ont surtout pu avoir accès à des soins spécialisés. La même association a, par ailleurs, tenu plusieurs journées d’information et de sensibilisation sur le diabète, le cancer du sein, du col de l’utérus et de l’hypertension artérielle.

D. M.